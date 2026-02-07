Phát hiện đường dây làm cà phê bột giả quy mô lớn ở An Giang

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện, bắt quả tang một đường dây sản xuất, buôn bán cà phê bột giả, thu giữ hàng chục tấn nguyên liệu, phụ gia và cà phê thành phẩm không có caffein.

Theo đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an An Giang phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất, buôn bán cà phê bột đóng gói không bảo đảm chất lượng, có dấu hiệu là hàng giả. Qua kiểm tra, công an xác định Đỗ Văn Quý (SN1985, trú xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) là chủ cơ sở sản xuất, chế biến cà phê mang nhãn hiệu “Văn Quý 7777”.

Hiện trường nơi các đối tượng sản xuất chế biến bột cà phê giả.

Quý khai nhận, từ đầu năm 2024 đến nay, do giá cà phê nguyên chất tăng cao, Quý đã sử dụng bắp, đậu nành rang, tẩm ướp hương liệu và phụ gia để chế biến thành cà phê bột, đóng gói loại 500 gram, bán ra thị trường với giá từ 80.000 - 100.000 đồng/kg.

Cơ quan công an đã hai lần lấy mẫu cà phê do cơ sở của Quý sản xuất gửi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy các mẫu không phát hiện hàm lượng caffein, đủ căn cứ xác định là cà phê giả. Công an tỉnh An Giang sau đó phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm tra, bắt quả tang hành vi sản xuất, buôn bán cà phê bột giả tại nhiều địa điểm.

Tại xã Phú Hữu, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của Đỗ Văn Quý, thu giữ 79,5 kg cà phê bột thành phẩm đã đóng gói; hơn 1 tấn bắp, đậu đã sơ chế, rang, tẩm ướp hương liệu; nhiều máy móc, công cụ sản xuất; phụ gia thực phẩm, bao bì, sổ sách và hóa đơn bán hàng. Quý khai nhận đã bán ra thị trường khoảng 10 tấn cà phê bột giả.

Tiếp tục mở rộng điều tra, tại phường Long Phú, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh của Trần Kim Chen (SN 1970, trú phường Long Phú, tỉnh An Giang), thu giữ hơn 29 tấn bắp, đậu chưa sơ chế; hàng tấn nguyên liệu đã tẩm ướp, rang sơ chế; cùng nhiều phụ gia thực phẩm như chất tạo ngọt, phẩm màu, hương liệu và các thiết bị phục vụ việc chế biến.

Tại cơ quan điều tra, Trần Kim Chen khai nhận đã bán bắp cho Đỗ Văn Quý với giá khoảng 15 triệu đồng/tấn và đậu nành khoảng 45 triệu đồng/tấn. Sau khi mua nguyên liệu, Quý trộn lẫn, xay bột, đóng gói bán cho các đại lý với giá từ 50 - 60 triệu đồng/tấn; từ đây, số cà phê bột giả tiếp tục được phân phối ra thị trường với giá 80 - 100 triệu đồng/tấn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai, cơ quan điều tra xác định Đỗ Văn Quý và Trần Kim Chen có dấu hiệu phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.