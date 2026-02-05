2.580 xe bị camera AI phát hiện vi phạm ở Hà Nội và cách tra cứu

TPO - Thông qua hệ thống camera AI, từ ngày 22/12/2025 đến ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ghi nhận 2.580 vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm và cách tra cứu.

Danh sách 2.580 phương tiện vi phạm tại Hà Nội được phát hiện qua camera AI

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa chính thức công bố dữ liệu từ hệ thống camera AI, ghi nhận tổng cộng 2.580 trường hợp ô tô và xe máy vi phạm về trật tự, an toàn giao thông từ ngày 22/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Trong số này có 786 ô tô và 1.794 xe máy. Các chủ phương tiện có thể xem danh sách chi tiết TẠI ĐÂY.

Camera AI ghi hình xe ô tô vượt đèn đỏ. Ảnh: Cục CSGT

Để tra cứu nhanh, người dùng có thể dùng lệnh Ctrl+F trên máy tính để tìm kiếm biển số viết dưới dạng: 29XX-123.45. Với điện thoại, người dùng sử dụng tính năng “Tìm trong trang” ở trình duyệt hoặc “Tìm và thay thế” ở ứng dụng Google Trang tính.

Cách tra cứu trên website

Người dùng có thể tra cứu phạt nguội xe ô tô và xe máy trực tuyến qua địa chỉ website: https://vnetraffic.org/

Tại đây, người dùng nhập biển số xe (VD: 30A12345) và số điện thoại nếu chọn ô “Tra cứu từ Cục CSGT”. Nếu chọn ô “Tra từ Cục Đăng kiểm”, người dùng sẽ nhập biển số xe và tem đăng kiểm (VD: KC1234567).

Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại

Bước 1: Đăng nhập

Người dùng cần cài đặt và đăng nhập ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại Android hoặc iPhone. Ứng dụng phải được tải xuống từ nguồn chính thống của Google Play Store hoặc App Store.

Bước 2: Chọn chức năng “Tra cứu phạt nguội”

Sau khi mở ứng dụng, tại giao diện chính (màn hình trang chủ), người dùng sẽ thấy các chức năng được bố trí rõ ràng theo từng mục.

Tại đây, chọn mục “Tra cứu phạt nguội”. Đây là tính năng chính của ứng dụng nên sẽ được đặt ở vị trí nổi bật, giúp người dân nhìn thấy và thao tác nhanh chóng.

Bước 3: Nhập chính xác biển số xe và tra cứu

Ở màn hình tra cứu, người dùng chọn loại phương tiện (ô tô/mô tô) rồi tiến hành nhập biển số xe cần kiểm tra. Lưu ý, người dùng cần nhập chính xác chữ cái và số theo biển đăng ký của xe.

Biển số phải được nhập liền mạch, không có dấu gạch ngang, không thêm ký tự đặc biệt. Ví dụ: 30A12345.

Sau khi nhập xong, người dùng nhấn nút “Kiểm tra” và chờ hệ thống xử lý thông tin.

Trong trường hợp phương tiện không có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo :“Hiện tại hệ thống chưa tìm thấy thông tin phạt nguội của phương tiện có biển "XXX XXXXX"”.

Nếu có vi phạm, màn hình sẽ hiển thị các thông tin như sau: