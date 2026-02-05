Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

2.580 xe bị camera AI phát hiện vi phạm ở Hà Nội và cách tra cứu

Lê Tuấn-Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thông qua hệ thống camera AI, từ ngày 22/12/2025 đến ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ghi nhận 2.580 vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm và cách tra cứu.

Danh sách 2.580 phương tiện vi phạm tại Hà Nội được phát hiện qua camera AI

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa chính thức công bố dữ liệu từ hệ thống camera AI, ghi nhận tổng cộng 2.580 trường hợp ô tô và xe máy vi phạm về trật tự, an toàn giao thông từ ngày 22/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Trong số này có 786 ô tô và 1.794 xe máy. Các chủ phương tiện có thể xem danh sách chi tiết TẠI ĐÂY.

camera-ai.jpg
Camera AI ghi hình xe ô tô vượt đèn đỏ. Ảnh: Cục CSGT

Để tra cứu nhanh, người dùng có thể dùng lệnh Ctrl+F trên máy tính để tìm kiếm biển số viết dưới dạng: 29XX-123.45. Với điện thoại, người dùng sử dụng tính năng “Tìm trong trang” ở trình duyệt hoặc “Tìm và thay thế” ở ứng dụng Google Trang tính.

Cách tra cứu trên website

Người dùng có thể tra cứu phạt nguội xe ô tô và xe máy trực tuyến qua địa chỉ website: https://vnetraffic.org/

Tại đây, người dùng nhập biển số xe (VD: 30A12345) và số điện thoại nếu chọn ô “Tra cứu từ Cục CSGT”. Nếu chọn ô “Tra từ Cục Đăng kiểm”, người dùng sẽ nhập biển số xe và tem đăng kiểm (VD: KC1234567).

traphat-nguoi-web.jpg

Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại

Bước 1: Đăng nhập

Người dùng cần cài đặt và đăng nhập ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại Android hoặc iPhone. Ứng dụng phải được tải xuống từ nguồn chính thống của Google Play Store hoặc App Store.

Bước 2: Chọn chức năng “Tra cứu phạt nguội”

Sau khi mở ứng dụng, tại giao diện chính (màn hình trang chủ), người dùng sẽ thấy các chức năng được bố trí rõ ràng theo từng mục.

Tại đây, chọn mục “Tra cứu phạt nguội”. Đây là tính năng chính của ứng dụng nên sẽ được đặt ở vị trí nổi bật, giúp người dân nhìn thấy và thao tác nhanh chóng.

20795-2553.jpg

Bước 3: Nhập chính xác biển số xe và tra cứu

Ở màn hình tra cứu, người dùng chọn loại phương tiện (ô tô/mô tô) rồi tiến hành nhập biển số xe cần kiểm tra. Lưu ý, người dùng cần nhập chính xác chữ cái và số theo biển đăng ký của xe.

Biển số phải được nhập liền mạch, không có dấu gạch ngang, không thêm ký tự đặc biệt. Ví dụ: 30A12345.

Sau khi nhập xong, người dùng nhấn nút “Kiểm tra” và chờ hệ thống xử lý thông tin.

Trong trường hợp phương tiện không có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo :“Hiện tại hệ thống chưa tìm thấy thông tin phạt nguội của phương tiện có biển "XXX XXXXX"”.

Nếu có vi phạm, màn hình sẽ hiển thị các thông tin như sau:

20793.jpg
Lê Tuấn-Thanh Hà
#camera ai #phạt nguội #tra cứu phạt nguội #xử phạt qua camera ai #danh sách phạt nguội

Cùng chuyên mục