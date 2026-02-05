Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xem trước thiết kế Mazda CX-5 bản thuần điện

Trường Vũ
TPO - Trong bối cảnh CX-6e chỉ bán tại một số thị trường, Mazda được dự đoán sẽ có thể phát triển một phiên bản CX-5 chạy điện dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ.

Vào giữa năm ngoái, Mazda đã giới thiệu thế hệ mới của mẫu SUV bán chạy nhất là CX-5. Dòng xe này đã vượt mốc hơn 5 triệu chiếc bán ra trong suốt vòng đời được dự đoán sẽ có thêm phiên bản thuần điện trong thời gian tới, được phân phối song song với bản máy xăng và hybrid.

Trước đó, CX-6e được cho là SUV điện mới đại diện cho phân khúc của CX-5, tuy nhiên đây là mẫu xe được sản xuất tại Trung Quốc nên khó có thể bán ở Mỹ. Do đó, giới chuyên gia nhận định Mazda có thể sản xuất một phiên bản thuần điện riêng của CX-5, với nhiều chi thiết thừa hưởng từ CX-6e.

Đây cũng là hướng phát triển được các studio AutoYa sử dụng dựng lên những hình ảnh xem trước phiên bản điện Mazda CX-5, được tạm gọi là CX-5e. Theo đó, xe mang nhiều đường nét thiết kế từ CX-5 thế hệ thứ ba và CX-6e.

Xem trước thiết kế của CX-5 bản chạy điện. Video: AutoYa

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất ở ngoại thất giữa CX-5 bản động cơ đốt trong và bản thuần điện nằm ở phần đầu xe. Cụ thể, phiên bản điện không còn lưới tản nhiệt truyền thống, thay bằng tấm ốp kín đồng màu thân xe. Hai bên là cụm đèn pha LED mảnh kết hợp với đèn định vị ban ngày xếp tầng mới.

2027-mazda-cx-5-becomes-an-all-electric-crossover-suv-though-only-across-imagination-land-4.jpg
Mazda CX-5e được dự đoán sẽ có thiết kế giữ vững tinh thần của CX-5 thế hệ mới. Ảnh: AutoYa

Xe được trang bị bộ mâm hợp kim khí động học có thiết kế cánh quạt dạng 5 chấu kép. Các đường nét thân xe vẫn giữ tinh thần của CX-5 thế hệ mới, với dải gân chạy dọc thân xe sắc sảo, tay nắm cửa truyền thống và gương chiếu hậu sơn đen.

Trong khi đó, khoang nội thất được kỳ vọng có thay đổi rõ rệt hơn so với CX-5 hiện hành. Theo bản dựng dự đoán, Mazda CX-5e có thể được trang bị màn hình giải trí kích thước lớn hơn, chiếm phần đáng kể trên mặt táp-lô. Nhiều chức năng điều khiển chính của xe có thể được tích hợp trực tiếp vào màn hình này, bao gồm hệ thống điều hòa và sưởi ghế.

2027-mazda-cx-5-becomes-an-all-electric-crossover-suv-though-only-across-imagination-land-11.jpg

Một số chi tiết khác cũng có thể được tinh chỉnh, như vô-lăng được hoàn thiện cao cấp hơn, với phần cầm nắm bọc da đồng màu với ghế ngồi nhằm tạo sự đồng nhất trong thiết kế.

Dẫu vậy, tất cả hiện vẫn chỉ dừng ở mức ý tưởng mang tính giả định. Mazda chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về kế hoạch phát triển phiên bản chạy điện của CX-5. Dòng CX-5 thế hệ mới hiện dùng động cơ 2.5L mild-hybrid và sẽ có phiên bản hybrid vào năm 2027.

Trường Vũ
#mazda cx-5 #cx-5 #mazda #cx-5e #cx-5 thuần điện #suv

