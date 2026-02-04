Chủ xe Limo Green: “Chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng chỉ như xe máy, khách lên xe ai cũng khen”

Không tiếng ồn, không mùi xăng, chi phí bảo dưỡng chỉ bằng một phần nhỏ so với xe động cơ đốt trong - đó là những cơ sở để anh Lý Thanh Hồng Thắng, một tài xế kinh doanh dịch vụ tại TP.HCM quyết định chọn VinFast Limo Green.

Limo Green chinh phục anh Thắng nhờ chất lượng vận hành và chi phí sử dụng tiết kiệm

Chi phí “hạt dẻ”, lợi nhuận tối đa

Từng có kinh nghiệm cầm lái Mitsubishi Xpander, anh Thắng có cơ sở tham chiếu rất rõ ràng dựa trên yếu tố chi phí giữa hai mẫu xe. Anh cho biết, với xe xăng, mỗi 100 km anh phải tốn khoảng 600.000 đồng tiền nhiên liệu, chưa kể chi phí thay nhớt, bảo dưỡng động cơ định kỳ “ngốn” từ 1,5 đến 2 triệu đồng mỗi tháng. Đây là gánh nặng lớn cho bất kỳ tài xế chạy dịch vụ nào.

Tuy nhiên, Limo Green lại xử lý được vấn đề này nhờ những đặc điểm của động cơ xe điện vốn ít chi tiết và không đòi hỏi tần suất bảo dưỡng quá dày. Anh nhớ lại, lần bảo dưỡng đầu tiên của chiếc Limo Green chỉ tốn của anh vỏn vẹn hơn 400.000 đồng, mức giá khiến bất kỳ tài xế xe xăng nào cũng phải “giật mình”.

Đặc biệt, nhờ chính sách miễn phí sạc hiện tại của VinFast, anh Thắng không cần bận tâm đến chi phí năng lượng. Anh nhẩm tính, ngay cả khi phải trả tiền điện sau này, Limo Green vẫn tiết kiệm được tới 60% so với xe xăng cùng phân khúc.

“Với mức chi phí vận hành thấp như hiện nay, cộng với việc chạy đều khách, tôi tính toán chỉ mất khoảng 2 năm là có thể thu hồi vốn. Đây là con số mà xe xăng khó lòng đạt được”, nam tài xế nhận định.

Bên cạnh đó, Limo Green còn chinh phục anh Thắng bởi chất lượng và trải nghiệm vận hành vượt trội. Sở hữu động cơ điện công suất 150 kW (tương đương hơn 200 mã lực), chiếc xe mang lại cảm giác lái phấn khích, “đạp là dính lưng” mà không hề có độ trễ hay tiếng ồn.

“Trước đây chạy xe xăng, tiếng động cơ rung bần bật, sang số thì giật cục khiến người lái rất mau xuống sức. Nhưng từ khi qua Limo Green, mọi thứ êm ru. Ngồi trên xe cả ngày mà đầu óc tôi vẫn thư thái, nhẹ nhàng như đi chơi. Việc lái xe điện thực sự giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần cho tài xế rất nhiều”, anh phân tích.

Nâng tầm trải nghiệm và chất lượng dịch vụ

Ngoài chi phí, anh Thắng còn đặc biệt tâm đắc với một hệ sinh thái hỗ trợ khách hàng “tận răng” mà VinFast mang lại. Anh chia sẻ, tâm lý chung của tài xế khi mới chuyển đổi là lo ngại vấn đề sạc điện khi đi xa. Tuy nhiên, hệ thống trạm sạc V-Green phủ sóng dày đặc từ nội đô ra đến tận các vùng biên giới, hải đảo giúp anh tự tin nhận mọi cuốc khách đường dài.

Limo Green giúp anh Thắng tạo ấn tượng tốt với hành khách đi xe nhờ trải nghiệm vận hành êm ái trên từng cung đường

“Chạy xe này tâm lý rất thoải mái, cứ đi là có trạm sạc, cắm sạc nghỉ ngơi chút là xe lại đầy pin, tiện lợi không khác gì đổ xăng”, anh Thắng tự tin với trải nghiệm vận hành của chiếc xe mới.

Hơn thế nữa, Limo Green còn giúp anh “nâng hạng” hình ảnh bản thân trong mắt khách hàng. Khác với vẻ ngoài có phần thực dụng của các dòng MPV chạy dịch vụ truyền thống, mẫu xe điện của VinFast sở hữu thiết kế hiện đại, chỉn chu từ ngoại thất đến nội thất. Anh Thắng hóm hỉnh cho biết, chiếc xe đẹp giúp anh cảm thấy tự hào hơn mỗi khi đón khách.

Thật vậy, với thiết kế bề thế và kích thước rộng rãi với chiều dài cơ sở 2.840 mm, Limo Green mang lại không gian khoang sau thoáng đãng, đem đến trải nghiệm đi đường tốt hơn cho hành khách.

“Lên xe ai cũng bất ngờ vì xe rộng, đẹp và sang trọng. Nhiều người khen xe chạy êm, không mùi xăng, không say xe. Ngoại hình xe bắt mắt, cộng với nội thất được chăm chút chỉn chu khiến khách hàng cảm thấy được phục vụ ở một đẳng cấp cao hơn”, anh Thắng kể lại với giọng tự hào.

Quyết đoán chuyển đổi xanh và tiên phong lựa chọn VinFast Limo Green, anh Lý Thanh Hồng Thắng hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình. Với những ưu thế vượt trội về chi phí, vận hành, Limo Green ngày càng củng cố vững chắc hình ảnh “gà đẻ trứng vàng” đáng đầu tư nhất cho giới kinh doanh dịch vụ hiện nay.