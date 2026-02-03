Đề xuất bỏ tem đăng kiểm dán kính ô tô, giám sát bằng AI

TPO - Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế các quy định hiện hành về đăng kiểm, trong đó đề xuất lộ trình bỏ hoàn toàn tem niêm phong trên xe, chuyển sang chứng nhận điện tử.

Bỏ tem đăng kiểm giấy

Trong Tờ trình gửi Chính phủ tháng 2/2026 về Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, Bộ Xây dựng đề xuất thay thế Nghị định 166/2024/NĐ-CP để phù hợp với tình hình thực tiễn và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là quy định về Giấy chứng nhận và tem kiểm định. Theo tờ trình, việc cấp tem kiểm định (loại dán trên kính xe hiện nay) dự kiến chỉ thực hiện đến hết ngày 31/12 năm nay.

Sau thời điểm này, khi phương tiện kiểm định đạt yêu cầu, chủ xe được cấp giấy chứng nhận kiểm định bản điện tử. Việc quản lý lưu thông sẽ dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu số hóa kết hợp với công nghệ giám sát bằng Camera AI.

Việc cấp tem kiểm định (loại dán trên kính xe hiện nay) dự kiến chỉ thực hiện đến hết ngày 31/12 năm nay. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Bộ Xây dựng đánh giá việc số hóa này giúp dữ liệu kiểm định "đúng, đủ, sạch, sống", giảm chi phí in ấn, loại bỏ nguy cơ mất hỏng giấy tờ và thuận tiện cho lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát. Đồng thời, thủ tục hành chính về cấp phôi giấy chứng nhận và tem cũng sẽ được bãi bỏ.

Cửa hàng sửa chữa nhỏ có thể kiểm định khí thải xe máy

Để chuẩn bị cho lộ trình kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy, dự thảo mới đề xuất nới lỏng đáng kể các điều kiện kinh doanh.

Cụ thể, diện tích tối thiểu cho một dây chuyền kiểm định khí thải (tương ứng 1 thiết bị đo) được đề xuất giảm từ 15 m2 xuống còn 10 m2. Theo khảo sát thực tế, không gian 10 m2 là đủ để bố trí xe, thiết bị đo và không gian thao tác an toàn cho kỹ thuật viên.

Quy định mới này nhằm khuyến khích các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe máy quy mô nhỏ cũng có thể tham gia cung cấp dịch vụ.

Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe máy quy mô nhỏ cũng có thể kiểm định khí thải xe máy. Ảnh: VNN.

Đối với hoạt động kiểm định khí thải lưu động, dự thảo bỏ yêu cầu phải trang bị "ô tô chuyên dùng". Các đơn vị chỉ cần phương tiện chuyên chở thiết bị đến địa điểm kiểm tra, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư lớn cho doanh nghiệp.

Cập nhật theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới, dự thảo quy định rõ các trường hợp cơ sở đăng kiểm buộc phải từ chối kiểm định, bao gồm: Theo yêu cầu của cơ quan tố tụng; chủ xe chưa nộp phạt vi phạm hành chính (phạt nguội); thông tin trên đăng ký xe không khớp với biển số hoặc thực tế phương tiện; chưa cấp đổi đăng ký xe sau khi cải tạo; có căn cứ xác thực việc làm giả giấy tờ.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quy định giấy chứng nhận kiểm định sẽ hết hiệu lực ngay lập tức nếu xe bị cải tạo trái phép hoặc không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Dự kiến, Nghị định mới sẽ được ban hành và có hiệu lực ngay trong tháng 2 này.