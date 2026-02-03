Hải Phòng sẽ chuyển đổi xanh toàn diện

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết với mục tiêu chuyển đổi xanh toàn diện 7 nhóm lĩnh vực: Giao thông, công nghiệp, đô thị, du lịch, nông nghiệp... trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Lấy kinh tế tuần hoàn làm động lực chuyển đổi xanh

Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết 08 về chuyển đổi xanh thành phố, giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau hợp nhất cấp tỉnh, cấu trúc phát triển của Hải Phòng mang tính đa trung tâm, đa chức năng, với sự bổ trợ lẫn nhau giữa 2 phân vùng Đông - Tây.

Phía Đông tập trung phát triển kinh tế biển, công nghiệp và du lịch. Phía Tây giữ vai trò trung tâm công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp công nghệ cao.

Nghị quyết về chuyển đổi xanh được ban hành sẽ tạo khuôn khổ chung, thống nhất để điều phối, tập trung nguồn lực cho chuyển đổi xanh trên phạm vi toàn thành phố.

Thành phố xác định chuyển đổi xanh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong đó lấy kinh tế tuần hoàn làm động lực chuyển đổi xanh và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

946a7bff-be80-4dc6-884f-390f893189c0.jpg
TP. Hải Phòng vừa khởi công KCN Tiên Lãng 1, nằm trong Khu thương mại tự do thế hệ mới.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để thúc đẩy chuyển đổi xanh. Phát triển cảng xanh, công nghiệp xanh, đô thị xanh, du lịch sinh thái bền vững và nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao làm trụ cột.

Mục tiêu chuyển đổi xanh toàn diện 7 lĩnh vực: Giao thông, công nghiệp, năng lượng, xây dựng, nông nghiệp, du lịch và lối sống. Lĩnh vực giao thông, công nghiệp và đảo Cát Bà làm trọng tâm, nền móng trong chuyển đổi xanh giai đoạn 2026-2030, lấy phát triển cảng xanh là đột phá chiến lược, tạo động lực cho quá trình chuyển đổi xanh toàn diện.

Xây dựng hình mẫu về cảng xanh

Giai đoạn 2026-2030, TP. Hải Phòng xác định 8 mục tiêu, trọng tâm là 100% các cảng biển đạt tiêu chí cảng xanh, xây dựng Hải Phòng trở thành hình mẫu về cảng xanh, thông minh.

Chuyển đổi thành công 2 khu công nghiệp Nam Cầu Kiền và Đình Vũ làm mô hình điểm để nhân rộng. Phấn đấu tối thiểu 50% các KCN đăng ký chuyển đổi và xây dựng sinh thái; 100% cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

image.jpg
Cảng nước sâu Lạch Huyện (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng).

Phấn đấu 100% xe buýt và taxi thay thế, đầu tư mới; tối thiểu 35% mô tô, xe gắn máy tại nội thị, 50% phương tiện giao thông cá nhân và 100% xe vận tải du lịch trên đảo Cát Bà sử dụng điện, năng lượng xanh...

Chú trọng xây dựng Cát Bà trở thành “đảo xanh”, trung tâm du lịch quốc tế. Phát triển năng lượng sạch, từng bước trở thành trung tâm năng lượng sạch hàng đầu cả nước.

Diện tích sản xuất trồng trọt theo tiêu chuẩn GAP, hữu cơ, Halal và các tiêu chuẩn tiên tiến khác đạt tỷ lệ 20% trở lên. Diện tích nuôi trồng thủy sản theo hình thức thâm canh, bán thâm canh và ứng dụng công nghệ cao đạt tỷ lệ từ 75% trở lên.

image-2.jpg
image-3.jpg
image-4-290.jpg
Hải Phòng xây dựng Cát Bà trở thành đảo xanh, trung tâm du lịch quốc tế.

100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100% vào năm 2030.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ châu Á. Là trung tâm logistics xanh và công nghiệp công nghệ cao thông minh tầm quốc tế...

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #chuyển đổi xanh #du lịch xanh #cảng biển xanh #công nghiệp xanh #kinh tế tuần hoàn #du lịch Cát Bà

