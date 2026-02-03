Xe điện VinFast trở thành 'trợ lý di động' thông minh nhờ VF Connect

Thông qua gói VF Connect mới, VinFast từng bước biến chiếc xe điện thành “trợ lý di động” thông minh, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa sâu hơn và gắn bó với người dùng trong từng hành trình.

Mở khóa loạt công nghệ mới trên xe điện VinFast

Cộng đồng chủ xe điện VinFast đang xôn xao khi VinFast vừa chính thức giới thiệu các gói dịch vụ VF Connect mới, bước đầu triển khai trên các dòng xe VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9.

Cụ thể, bên cạnh gói Basic (Cơ bản) được miễn phí trọn đời, hãng cung cấp ba tùy chọn theo nhu cầu gồm: Pro, Premium và Prime. Trong đó, Trợ lý ảo VinFast 3.0, Quản lý và giám sát xe từ xa (Remote Control) và Cảnh báo xâm nhập trái phép (Theft Alert) là những tính năng nổi bật được cung cấp ở cả ba gói.

Trợ lý ảo thông minh VinFast 3.0 được tích hợp AI tạo sinh có khả năng giao tiếp tự nhiên và thấu hiểu ngữ cảnh. Không chỉ dừng lại ở việc thực hiện mệnh lệnh hay trả lời các câu hỏi đơn giản, trợ lý ảo này còn có thể ghi nhớ thói quen sử dụng, cá nhân hóa cách tương tác, hỗ trợ tra cứu thông tin phức tạp, gợi ý lịch trình di chuyển, du lịch, đồng thời mang đến những trải nghiệm tương tác giàu cảm xúc trong suốt hành trình.

Đặc biệt, Trợ lý ảo VinFast 3.0 cho phép sử dụng nhiều giọng nói khác nhau, không giới hạn ở chủ xe. Điều này giúp mọi thành viên trong gia đình đều có thể dễ dàng tương tác với xe, biến mỗi chuyến đi trở nên thân thiện và thú vị hơn.

Song song với trợ lý ảo, các tính năng Remote Control và Theft Alert cho phép chủ xe chủ động kiểm soát trạng thái phương tiện, điều khiển sạc hoặc bật sẵn điều hòa từ xa; đồng thời phát hiện và cảnh báo kịp thời các hành vi xâm nhập trái phép thông qua smartphone hoặc smartwatch, mang lại sự an tâm trong quá trình sử dụng.

Theo lộ trình của VinFast, hai tính năng Remote Control và Theft Alert - hiện đang được cung cấp thử nghiệm miễn phí cho một số khách hàng - sẽ chính thức trở thành đặc quyền dành cho các chủ xe đăng ký gói VF Connect trả phí kể từ ngày 01/04/2026.

Ở các gói cao hơn, trải nghiệm VF Connect tiếp tục được mở rộng. Gói Premium mang đến loạt tiện ích thông minh như Vietmap Live Pro với dữ liệu giao thông được cập nhật thường xuyên, cảnh báo giới hạn tốc độ, camera phạt nguội và biển báo giao thông. Ngoài ra còn là chợ ứng dụng VF Connect Store với nhiều ứng dụng giải trí phổ biến như Spotify, YouTube; cùng khả năng cá nhân hóa giao diện hiển thị thông qua bộ widget nâng cao và các chế độ thư giãn trên xe.

Cao cấp nhất là gói VF Connect Prime - hội tụ đầy đủ các tính năng của gói Premium, đồng thời bổ sung 1 GB dữ liệu di động mỗi ngày, cho phép người dùng sử dụng liền mạch các dịch vụ Internet trên xe và phát sóng Wi-Fi cho các thiết bị khác. Đây được xem là lựa chọn phù hợp với những khách hàng thường xuyên di chuyển dài ngày hoặc có nhu cầu kết nối liên tục khi di chuyển.

Các gói VF Connect được VinFast công bố với mức phí theo năm. Gói Pro có giá 799.000 đồng (1 năm), 2,99 triệu đồng (5 năm) hoặc 3,99 triệu đồng (10 năm); gói Premium có giá 1,299 triệu đồng (1 năm), 4,99 triệu đồng (5 năm); và Prime có giá 1,59 triệu đồng (1 năm).

Trải nghiệm cao cấp với mức chi phí dễ tiếp cận

Sau khi thông tin về các gói VF Connect được công bố, nhiều chủ xe VinFast cho rằng đây là bước nâng cấp phù hợp với xu hướng phát triển của xe điện hiện đại, khi trải nghiệm công nghệ và mức độ cá nhân hóa ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Vừa đăng ký gói VF Connect Premium, anh Minh Tuấn, chủ xe VF 8 tại Hà Nội, chia sẻ rằng Trợ lý ảo VinFast 3.0 là điểm khiến anh ấn tượng nhất. “Phiên bản hiện tại đã tốt rồi nhưng bản nâng cấp này còn ‘đã’ hơn trước. Cảm giác như trên xe luôn có một người đồng hành. Trợ lý phản hồi nhanh, nói chuyện tự nhiên hơn trước, lại còn hiểu thói quen sử dụng của mình. Với những chuyến đi dài, trải nghiệm này thực sự khác biệt”, anh Tuấn nhận xét.

Trong khi đó, chị Thu Hằng (TP.HCM), người đang sử dụng VF 7 Plus lại đánh giá cao các tính năng điều khiển và giám sát xe từ xa. “Những lúc gửi xe ở bãi lạ hoặc để xe qua đêm, việc có cảnh báo xâm nhập ngay trên điện thoại khiến mình yên tâm hơn rất nhiều. Chưa kể, bật sẵn điều hòa từ xa trước khi lên xe trong những ngày nắng nóng là một tiện ích rất đáng tiền”, chị Hằng nhận định.

Nhiều người dùng cho rằng các gói dịch vụ được VinFast xây dựng khá hợp lý so với những giá trị mang lại. Với chi phí chỉ từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng mỗi năm, chủ xe đã có thể tiếp cận hàng loạt công nghệ thông minh và tiện ích an toàn.

“Nếu tính ra, chi phí bỏ ra chỉ hơn 4.000 đồng mỗi ngày. Mình coi đây như một khoản đầu tư cho sự tiện nghi và an toàn, hoàn toàn xứng đáng”, anh Nguyễn Văn Nam (TP.HCM), vừa đăng ký gói VF Connect Prime cho chiếc VF 9, khẳng định.

Theo nhiều người dùng, VF Connect đang khẳng định khái niệm “xe điện thông minh” của các dòng xe VinFast rõ ràng hơn. Việc người dùng có thể dễ dàng tận hưởng các tính năng công nghệ trên xe chỉ sau một thao tác cập nhật phần mềm thực hiện từ xa cũng một lần nữa nhấn mạnh ưu thế đặc trưng của dải sản phẩm xe điện Việt so với các dòng xe xăng cùng phân khúc.