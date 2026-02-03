Honda Vision bán chênh giá gần 5 triệu đồng tại đại lý

TPO - Tương tự như đời xe trước, mẫu Honda Vision 2026 đang được một số đại lý bán chênh so với giá đề xuất từ 2-4 triệu đồng vào thời điểm cận Tết.

Mặc dù thị trường đang có xu hướng nghiêng dần về xe máy điện, nhưng một số mẫu xe tay ga chạy xăng phổ thông vẫn bị đội giá khi nhu cầu mua sắm xe máy của người dân có xu hướng tăng cao vào thời điểm trước Tết Nguyên đán 2026.

Trong đó, Honda Vision - mẫu xe tay ga bán chạy nhất Việt Nam trong 2025 đang được một số đại lý rao bán với giá cao hơn giá đề xuất hàng triệu đồng.

Mẫu xe này hiện đang được phân phối phiên bản 2026 với một số thay đổi về diện mạo, màu sắc, tem trang trí kèm trên 4 phiên bản khác nhau. Giá bán đề xuất từ hãng dao động 31,3-36,6 triệu đồng (đã bao gồm VAT 8%).

Tuy nhiên, người tiêu dùng khó thể mua được mẫu xe tay ga này với giá hãng đề xuất. Khảo sát tại một đại lý xe máy ở TP.HCM, đơn vị này đang rao bán mẫu Honda Vision bản tiêu chuẩn ở mức 33,5 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh.

Con số này cao hơn mức đề xuất khoảng 2,2 triệu đồng. Tương tự, bản Cao Cấp và Đặc Biệt cũng đang được rao bán với mức chênh 2,6-3,6 triệu đồng so với giá đề xuất, lần lượt là 35,5 và 38 triệu đồng.

Bản cao nhất là Honda Vision Thể Thao 2026 có giá từ 39,8-41,5 triệu đồng tùy màu sắc. Như vậy, giá của bản này tại đại lý đang cao hơn mức đề xuất khoảng 3,2-4,9 triệu đồng.

Honda Vision 2026 phiên bản Thể Thao

Thực tế, việc Honda Vision được bán kênh giá tại đại lý không phải lần đầu diễn ra, đặc biệt là dịp cận Tết. Nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu mua sắm xe trước Tết tăng cao được xem là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đội giá của mẫu xe tay ga này.

Dẫu vậy, đây vẫn được xem là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh người tiêu dùng trong nước đang giảm dần sự quan tâm đối với xe máy sử dụng động cơ đốt trong.

Trong năm 2025 vừa qua, Hiệp hội Các nhà Sản xuất Xe máy Việt Nam công bố tổng doanh số bán hàng năm 2025 của 5 thành viên gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM đạt 2.615.057 xe, giảm 1,5% so với năm 2024.

Số lượng tiêu thụ trên chủ yếu là xe máy xăng bởi Honda và Yamaha chỉ phân phối 1-2 mẫu xe máy điện. Trong khi đó, các thành viên còn lại chưa tham gia mảng này.