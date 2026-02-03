Tết đến đón lộc khi mua xe Toyota trong tháng 2

Từ nay đến hết 28/2, hãng xe Nhật Bản tiếp tục triển khai ưu đãi lớn cho các mẫu xe chủ lực doanh số, áp dụng tại hệ thống đại lý trên toàn quốc, mang cơ hội sở hữu ô tô đến với đông đảo khách hàng Việt.

Tháng Tết, Toyota tiếp tục duy trì ưu đãi lệ phí trước bạ cho 4 mẫu xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross. Cụ thể, khách hàng mua Veloz Cross và Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, mức giảm tối đa đến 66 triệu đồng. Mức 50% thuế trước bạ được áp dụng cho mẫu sedan hạng B Vios và mẫu B-SUV Yaris Cross.

Khuyến mại đến 100% thuế trước bạ khi mua Veloz Cross.

Cùng với đó, ưu đãi lãi suất vay từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam vẫn được áp dụng cho nhiều mẫu xe. Mức chỉ từ 3,49%/năm cố định trong 6 tháng đầu được áp dụng cho tất cả các mẫu xe Hybrid (HEV) hiện được hãng phân phối. Mức 3,99%/năm dành cho một số mẫu xe xăng được ưa chuộng. Bên cạnh đó, chương trình vay 100% giá trị xe với lãi suất ưu đãi, cố định trong 2 năm đầu vẫn được áp dụng cho một số nhóm khách hàng như giáo viên, y bác sĩ, công chức nhà nước, nhân sự đang làm việc tại các nhà cung cấp/đại lý Toyota…

Đặc biệt, 500 khách hàng đầu tiên sở hữu Hilux hoàn toàn mới sẽ được tặng gói quà tặng đặc biệt là 1 bộ dụng cụ cắm trại khi mua Hilux Trailhunter, tặng 1 năm bảo hiểm gói vàng khi mua Hilux Pro và Hilux Standard. Hiện, xe Hilux hoàn toàn mới 2026 đã có tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc, phục vụ khách hàng tham quan, lái thử và sở hữu phiên bản phù hợp.

Ngoài ra, khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) và mua xe Toyota HEV mới là Yaris Cross, Corolla Cross hoặc Innova Cross tại các đại lý hoạt động T-SURE sẽ được chọn 1 trong 2 gói khuyến mãi: Quà tặng 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc Miễn phí bảo dưỡng 2 năm hoặc 30.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Với chiến lược bán hàng này, hãng xe Nhật Bản đang cho thấy nỗ lực duy trì vị thế thương hiệu xe hơi nước ngoài bán chạy nhất thị trường và góp phần mang đến cho người dùng Việt những giải pháp di chuyển toàn diện hơn.