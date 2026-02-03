Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Xuất hiện loại pin xe điện siêu bền, tuổi thọ 1,8 triệu km

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhà sản xuất CATL mới đây đã công bố thêm chi tiết về công nghệ pin 5C, được mô tả là bước đột phá về độ bền trong điều kiện sạc siêu nhanh, với hiệu suất có thể vượt cả tuổi thọ của phương tiện.

CATL cho biết bộ pin của hãng vẫn giữ được 80% dung lượng sau 3.000 chu kỳ sạc-xả, tương đương quãng đường khoảng 1,8 triệu km. Theo IT Home, vòng đời này cao gấp 6 lần mức trung bình hiện nay của ngành.

Ngay cả trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt 60°C, pin vẫn được cho là duy trì 80% dung lượng sau 1.400 chu kỳ, tương ứng khoảng 840.000 km. Con số này vượt trội so với nhiều cell lithium-ion thương mại hiện có.

catl-battery-1.jpg
Mô hình pin sạc siêu nhanh 5C của CATL. Ảnh: EVdances

Theo nhà sản xuất, ký tự “C” biểu thị cho tốc độ sạc và xả. Với mức 5C, pin có thể sạc đầy trong khoảng 12 phút, thuộc nhóm sạc siêu nhanh. Để đạt được tốc độ này, pin cần đảm bảo độ ổn định cấu trúc và an toàn nhiệt trong quá trình vận hành cường độ cao.

CATL lý giải tuổi thọ chu kỳ được cải thiện nhờ ba đổi mới công nghệ. Thứ nhất, lớp phủ cathode dày và đồng đều hơn giúp giảm suy giảm cấu trúc và hạn chế thất thoát ion kim loại khi sạc-xả nhanh.

Thứ hai, phụ gia độc quyền trong chất điện giải có khả năng nhận diện và bịt kín các vết nứt siêu nhỏ, đồng thời giảm tổn hao lithium không thể phục hồi.

Thứ ba, lớp phủ phản ứng theo nhiệt độ trên bề mặt màng ngăn có thể làm chậm quá trình di chuyển ion khi nhiệt tăng cục bộ, tạo cơ chế tự điều tiết nhằm giảm nguy cơ mất kiểm soát nhiệt.

arenaev-001.jpg
Mẫu MPV Li Auto Mega trang bị pin hỗ trợ sạc siêu nhanh 5C của CATL. Ảnh: ArenaEV

Hệ thống quản lý pin cũng được nâng cấp, cho phép điều hướng dung dịch làm mát tới các điểm nóng trong pack pin, giúp nhiệt độ phân bổ đồng đều hơn và kéo dài tuổi thọ tổng thể. CATL cho rằng giải pháp này góp phần nâng cao khả năng sử dụng hàng ngày cho xe điện.

CATL bắt đầu phát triển công nghệ sạc siêu nhanh từ năm 2020 và ra mắt pin Qilin 4C thế hệ đầu tiên vào năm 2023. Mẫu pin 5C mới hướng tới nhu cầu sạc nhanh và giảm chi phí vòng đời, đặc biệt phù hợp cho các phương tiện chạy cường độ cao như xe tải điện hạng nặng, taxi và xe dịch vụ gọi xe.

Tính đến tháng 2/2026, CATL chưa công bố lịch sản xuất hàng loạt cũng như danh sách mẫu xe đầu tiên sử dụng pin 5C nâng cấp. Một số phân tích nhận định công nghệ này có thể được triển khai sớm trên các dòng xe cao cấp hoặc xe thương mại, trước khi mở rộng ra thị trường đại chúng.

Lê Tuấn
#pin xe điện #catl #ô tô điện #sạc nhanh #công nghệ pin

Cùng chuyên mục