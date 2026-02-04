Cận cảnh xe máy điện mới của Yamaha

Yamaha vừa giới thiệu mẫu xe máy điện đầu tiên Ấn Độ mang tên EC-06. Mẫu scooter (xe tay ga) điện này chỉ bán ở một số thành phố lớn, kèm mức giá khởi điểm 168.000 rupee (khoảng 48 triệu đồng).

Tuy nhiên, EC-06 không phải là sản phẩm do Yamaha phát triển hoàn toàn từ đầu. Mẫu xe được phát triển cùng startup River có trụ sở tại Ấn Độ. EC-06 dùng chung nền tảng với mẫu River Indie và được sản xuất tại nhà máy nội địa của hãng River.

So với River Indie, Yamaha EC-06 đắt hơn khoảng 22.000 rupee (khoảng 6,3 triệu đồng). Theo đó, mẫu EC-06 được định vị ở phân khúc cao cấp.

Về thiết kế, Yamaha EC-06 có diện mạo hiện đại với điểm nhấn chính là cụm đèn pha LED kép xếp chồng theo chiều dọc. Phần đuôi xe thon và vuốt nhỏ về sau tạo cảm giác thể thao hơn. EC-06 chỉ có duy nhất một một phối màu màu trắng-xanh.

Bên cạnh hệ thống chiếu sáng LED toàn phần, xe được trang bị màn hình LCD màu hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, cốp dưới yên 24,5 lít kèm một hộc nhỏ phía trước.

Về vận hành, EC-06 sử dụng mô-tơ điện công suất 6,7 kW cùng mô-men xoắn 26 Nm, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 79 km/h. Bộ pin đi có dung lượng 4 kWh có phạm vi hoạt động theo công bố là 169 km/lần sạc. Xe sạc tại nhà mất khoảng 8 giờ để đầy pin và không hỗ trợ sạc nhanh.

Cụm mô-tơ và pin đạt chuẩn chống nước/bụi IP67, trong khi các linh kiện điện tử khác đạt chuẩn IP65, phù hợp điều kiện thời tiết tại Ấn Độ.

Ở khía cạnh tiện dụng hằng ngày, Yamaha EC-06 có 3 chế độ lái, hỗ trợ lùi, phuộc trước ống lồng và giảm xóc sau monoshock. Hệ thống phanh dùng đĩa 200 mm cho cả hai bánh, đi kèm CBS thay vì ABS.

Theo báo giới Ấn Độ, mẫu EC-06 đóng vai trò giúp Yamaha thăm dò thị trường xe máy điện nước này. Đó là lý do xe chỉ được bán giới hạn ở một số khu vực, nhưng hãng xe Nhật có kế hoạch mở rộng dải sản phẩm xe điện trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, Yamaha cũng mới chỉ phân phối duy nhất mẫu xe điện NEO's. Tuy nhiên với giá niêm yết 49 triệu đồng, NEO's gặp khó trong việc tìm khách và thường xuyên phải áp khuyến mãi để tăng doanh số.