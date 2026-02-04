Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Cận cảnh xe máy điện mới của Yamaha

Trường Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mẫu scooter Yamaha EC-06 vừa ra mắt đóng vai trò quân bài chiến lược giúp hãng xe Nhật thâm nhập phân khúc xe máy điện đầy tiềm năng tại Ấn Độ.

Yamaha vừa giới thiệu mẫu xe máy điện đầu tiên Ấn Độ mang tên EC-06. Mẫu scooter (xe tay ga) điện này chỉ bán ở một số thành phố lớn, kèm mức giá khởi điểm 168.000 rupee (khoảng 48 triệu đồng).

yamaha-ec-06-india.jpg

Tuy nhiên, EC-06 không phải là sản phẩm do Yamaha phát triển hoàn toàn từ đầu. Mẫu xe được phát triển cùng startup River có trụ sở tại Ấn Độ. EC-06 dùng chung nền tảng với mẫu River Indie và được sản xuất tại nhà máy nội địa của hãng River.

yamaha-ec-06-3.jpg

So với River Indie, Yamaha EC-06 đắt hơn khoảng 22.000 rupee (khoảng 6,3 triệu đồng). Theo đó, mẫu EC-06 được định vị ở phân khúc cao cấp.

yamaha-ec-06-4.jpg

Về thiết kế, Yamaha EC-06 có diện mạo hiện đại với điểm nhấn chính là cụm đèn pha LED kép xếp chồng theo chiều dọc. Phần đuôi xe thon và vuốt nhỏ về sau tạo cảm giác thể thao hơn. EC-06 chỉ có duy nhất một một phối màu màu trắng-xanh.

Bên cạnh hệ thống chiếu sáng LED toàn phần, xe được trang bị màn hình LCD màu hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, cốp dưới yên 24,5 lít kèm một hộc nhỏ phía trước.

yamaha-ec-06-india-launch-2026-1-scaled.jpg
yamaha-ec-06-india-launch-2026-6-scaled.jpg

Về vận hành, EC-06 sử dụng mô-tơ điện công suất 6,7 kW cùng mô-men xoắn 26 Nm, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 79 km/h. Bộ pin đi có dung lượng 4 kWh có phạm vi hoạt động theo công bố là 169 km/lần sạc. Xe sạc tại nhà mất khoảng 8 giờ để đầy pin và không hỗ trợ sạc nhanh.

Cụm mô-tơ và pin đạt chuẩn chống nước/bụi IP67, trong khi các linh kiện điện tử khác đạt chuẩn IP65, phù hợp điều kiện thời tiết tại Ấn Độ.

yamaha-ec-06-2.jpg

Ở khía cạnh tiện dụng hằng ngày, Yamaha EC-06 có 3 chế độ lái, hỗ trợ lùi, phuộc trước ống lồng và giảm xóc sau monoshock. Hệ thống phanh dùng đĩa 200 mm cho cả hai bánh, đi kèm CBS thay vì ABS.

Theo báo giới Ấn Độ, mẫu EC-06 đóng vai trò giúp Yamaha thăm dò thị trường xe máy điện nước này. Đó là lý do xe chỉ được bán giới hạn ở một số khu vực, nhưng hãng xe Nhật có kế hoạch mở rộng dải sản phẩm xe điện trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, Yamaha cũng mới chỉ phân phối duy nhất mẫu xe điện NEO's. Tuy nhiên với giá niêm yết 49 triệu đồng, NEO's gặp khó trong việc tìm khách và thường xuyên phải áp khuyến mãi để tăng doanh số.

Trường Vũ
#yamaha #ec-06 #xe máy điện #xe tay ga #xe nhật

Cùng chuyên mục