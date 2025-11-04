Cận cảnh bộ đôi xe máy hybrid của Yamaha

TPO - Proto HEV và Proto PHEV là hai nguyên mẫu xe máy hybrid mới của Yamaha, sở hữu thiết kế phong cách tương lai cùng hệ truyền động kết hợp động cơ xăng và điện.

Tại Japan Mobility Show - Triển lãm Di động Nhật Bản 2025, Yamaha đã gây chú ý khi lần đầu tiên trưng bày các mẫu xe hai bánh sử dụng động cơ lai điện, hay còn gọi là hybrid. Tất cả đều đang trong giai đoạn nguyên mẫu và phát triển, thể hiện tầm nhìn của hãng về xe hai bánh điện hóa trong tương lai.

Trước hết là Proto HEV, mẫu xe lai giữa động cơ điện và động cơ đốt trong, cho phép người lái linh hoạt chuyển đổi giữa chế độ vận hành êm ái trong đô thị và hiệu suất mạnh mẽ trên đường trường.

Mẫu xe này có kích thước gần bằng mẫu xe tay ga cỡ lớn XMAX. Thiết kế tổng thể gọn gàng, hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế.

Xe được tạo hình mềm mại ở phần đầu trong khi phần đuôi với ống xả lớn mang dáng vẻ thể thao. Cụm đèn LED thanh mảnh và dải đèn hậu bo cong sắc nét cho cảm giác hiện đại, đậm chất công nghệ.

Yamaha Proto HEV được phối tông màu đen bóng chủ đạo, kết hợp các mảng bạc mờ cùng những chi tiết tem xanh lam đặc trưng của Yamaha. Màu sắc này cũng thể hiện tinh thần điện hóa, nhấn mạnh đây là một mẫu xe hybrid.

Đó cũng là điểm nhấn lớn nhất trên Proto HEV. Mẫu xe được trang bị hệ thống hybrid nối tiếp-song song (SPHEV) do Yamaha phát triển, kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện trong một kết cấu nhỏ gọn nhưng hiệu suất cao.

Theo chia sẻ từ Yamaha, công nghệ quản lý năng lượng độc quyền giúp tăng hiệu suất nhiên liệu hơn 35% so với những mẫu xe ga cùng phân khúc, nhưng vẫn mang lại hiệu suất và trải nghiệm lái năng động.

Tiếp theo là Proto PHEV - mẫu supernaked với kích thước lớn hơn. Mẫu xe này được phát triển dựa trên mẫu MT-09 hiện hành, được trang bị động cơ ba xi-lanh 890cc 118 mã lực và khung gầm nhôm, kết hợp với động cơ điện và pin để tạo thành một chiếc xe hybrid cắm sạc (PHEV).

Điều đó có nghĩa là xe có khả năng hoạt động thuần điện trong một quãng đường nhất định, hoặc sử dụng động cơ đốt trong cho những chuyến đi dài và nhanh hơn, hoặc kết hợp hybrid tùy theo điều kiện vận hành.

Đặc biệt, Proto BEV đóng vai trò là nền tảng thử nghiệm cho loại pin dung lượng lớn thế hệ mới, đồng thời được trang bị hệ thống âm thanh đặc biệt, giúp người lái cảm nhận trạng thái hoạt động của xe thông qua tín hiệu âm thanh.

Ngoài ra, mẫu Proto PHEV này được lắp một ống dẫn khí lớn - chi tiết vốn không có trên mẫu MT-09 gốc. Theo kỹ sư phát triển hệ truyền động của Yamaha, trang bị này chủ yếu dùng để làm mát pin nhằm tối ưu hiệu suất.

Mặc dù Proto PHEV mới chỉ được trưng bày dưới dạng concept, nhưng xe đã được trang bị giá đỡ biển số, đèn chiếu sáng. Điều này cho thấy mẫu xe này có thể đang ở những giai đoạn hoàn thiện cuối và có thể sớm thương mại hóa.