VinFast ra mắt 2 mẫu xe máy điện giá rẻ dành cho học sinh

TPO - Bộ đôi xe máy điện mới của VinFast mang tên ZGoo và Flazz có mức giá dưới 16 triệu đồng, hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên.

Nhà sản xuất Việt Nam vừa bổ sung vào dải sản phẩm xe máy điện hai cái tên mới là ZGoo và Flazz. Giá niêm yết đi kèm lần lượt là 14,9 và 16 triệu đồng.

Khảo sát tại một số đại lý, mức giá thực tế khi được ưu đãi dành cho ZGoo và Flazz lần lượt là 13,11 và 14,08 triệu đồng.

Cả hai đều được trang bị pin LFP 1,2 kWh. Với giá bán hiện khoảng 13-14 triệu đồng, mẫu xe mới của VinFast đang là sản phẩm có giá thấp nhất trong các dòng xe máy điện trang bị pin LFP trên thị trường.

Zgoo và Flazz (trái) là hai cái tên mới nhất gia nhập dải sản phẩm xe máy điện của VinFast tại Việt Nam.

VinFast ZGoo và Flazz được trang bị động cơ Inhub, công suất tối đa 1.100 W, chuẩn chống nước IP67. Tốc độ tối đa được hãng giới hạn 39 km/h (chế độ Sport) và 30 km/h (chế độ Eco).

Với công suất dưới 4 kW, vận tốc tối đa dưới 50 km/h, bộ đôi xe điện mới của VinFast không yêu cầu giấy phép lái xe để điều khiển. Như vậy, đối tượng hướng tới của ZGoo và Flazz sẽ là nhóm khách hàng học sinh, sinh viên với nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị.

Mẫu ZGoo mang kiểu dáng nhỏ gọn, thanh lịch với đèn chiếu sáng dạng tròn phía trước. Đầu xe được trang bị một màn hình nhỏ dạng LED hiển thị thông tin, vận tốc.

Trong khi đó, mẫu Flazz có vẻ ngoài cá tính hơn với những chi tiết cắt xẻ ở đầu và đuôi xe, cụm đèn chiếu sáng kết hợp đường gân chạy dọc hai bên hông. Toàn bộ thân xe được sơn 2 tông màu đối lập tạo cảm giác mạnh mẽ.

Cả ZGoo và Flazz đều có quãng đường di chuyển khoảng 50 km/lần sạc. Riêng mẫu Flazz có thể lắp thêm một pin phụ để tăng quãng đường lên ngưỡng 100 km/lần sạc. Pin tiêu chuẩn có thể được sạc đầy trong khoảng 6,5 giờ bằng bộ sạc 210W.

Sự xuất hiện của VinFast Zgoo và Flazz giúp bổ sung thêm lựa ở phân khúc xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng tại Việt Nam. Hiện tại, nhóm này còn có một số cái tên như VinFast EvoGrand Lite, Evo Neo/Lite Neo, Motio hay Yadea Vekoo, Ocean, Orla…