Vinfast mở rộng mạnh mẽ tại Ấn Độ với 24 đại lý đi vào hoạt động

P.V

VinFast vừa đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng mạng lưới bán lẻ tại Ấn Độ với việc chính thức đưa vào hoạt động 24 đại lý ở nhiều thành phố lớn. Đây là bước tiến mạnh mẽ của VinFast hướng tới mục tiêu thiết lập 35 đại lý trên toàn quốc vào cuối năm 2025, đóng góp vào cam kết mang trải nghiệm di chuyển điện hóa cao cấp đến với người tiêu dùng Ấn Độ.

Các showroom mới tọa lạc tại những thành phố trọng điểm, mang đến cho khách hàng trải nghiệm thương hiệu đặc trưng và khác biệt. Mỗi đại lý đều tuân thủ tiêu chuẩn toàn cầu của VinFast, kết hợp thiết kế hiện đại với khu vực trưng bày xe sang trọng, tạo nên trải nghiệm tương tác liền mạch và đáng tin cậy cho khách hàng.

Cụ thể, 24 đại lý đã đi vào hoạt động được phân bổ tại các thành phố Delhi, Gurugram, Noida, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Kolkata, Ahmedabad, Hyderabad, Surat, Pune, Vijayawada, Visakhapatnam, Nagpur, Agra, Ludhiana, Jaipur, Kochi, Bhubaneswar, Baroda và Rajkot, qua đó củng cố mạnh mẽ sự hiện diện của VinFast trên toàn Ấn Độ.

photo-1.jpg

Ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast Ấn Độ, chia sẻ: “Lòng nhiệt thành của người Ấn Độ đối với di chuyển bền vững chính là động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện. Việc nhanh chóng đưa vào hoạt động các phòng trưng bày trải nghiệm thương hiệu là minh chứng rõ nét cho cam kết lâu dài của VinFast tại thị trường Ấn Độ. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác đại lý để giúp sản phẩm và dịch vụ VinFast đến gần hơn với khách hàng trên khắp cả nước. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là bán xe điện, mà là mang đến hành trình truyền cảm hứng, đặt khách hàng làm trọng tâm, trên cơ sở sự bền vững và đổi mới”.

Cùng với màn ra mắt gần đây của hai mẫu SUV điện cao cấp VF 6 và VF 7 tại Ấn Độ, VinFast đồng thời đang xây dựng hệ sinh thái toàn diện, tích hợp các hoạt động bán lẻ, sạc điện và dịch vụ hậu mãi, nhằm mang đến cho khách hàng cảm giác yên tâm, thuận tiện và được chăm sóc tận tình, đúng như tinh thần mà các dòng xe VinFast hướng tới. Công ty cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với RoadGrid, myTVS, Castrol India và Global Assure, tạo nền tảng vững chắc cho mạng lưới sạc điện và dịch vụ hậu mãi trên toàn quốc.

photo-2.jpg

Nhà máy hiện đại của VinFast tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu được xem là nền tảng trọng yếu trong chiến lược phát triển tại Ấn Độ. Trên diện tích 160 ha, nhà máy trong giai đoạn đầu sẽ lắp ráp các mẫu VF 6 và VF 7, với công suất ban đầu 50.000 xe mỗi năm, có thể mở rộng lên 150.000 xe. Khi hoạt động hết công suất, nhà máy sẽ tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 3.000-3.500 lao động và hàng nghìn việc làm gián tiếp trong chuỗi cung ứng, góp phần củng cố vị thế của Tamil Nadu như một trung tâm sản xuất xe điện hàng đầu Nam Á.

VinFast vẫn đang theo đúng lộ trình để đưa toàn bộ 35 đại lý vào hoạt động trước tháng 12/2025, qua đó xây dựng mạng lưới phân phối vững mạnh trên toàn quốc, mang đến cho khách hàng dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy và trải nghiệm sở hữu liền mạch./.

P.V
#Vinfast Ấn Độ #đại lý Vinfast #xe điện Vinfast

