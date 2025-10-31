Rò rỉ ảnh thực tế xe điện mới của VinFast

TPO - Mới đây, trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô lan truyền hình ảnh mẫu VinFast EC Van xuất hiện trong nhà máy của hãng mà không có lớp che chắn nào.

EC Van là mẫu xe điện thương mại tiếp theo của VinFast ra mắt trong năm 2025, sau Herio Green, Nerio Green và Limo Green. Khác với lần xuất hiện trên đường chạy thử hồi đầu tháng 10, chiếc VinFast EC Van lộ diện mới đây không có bất kỳ lớp ngụy trang nào, để lộ toàn bộ ngoại thất của xe.

Nhìn chung, thiết kế tổng thể của xe gần như không có gì khác biệt so với hình đồ họa được hãng công bố trước đó, ngoại trừ thiết kế tay nắm cửa.

Chiếc xe điện vẫn có dáng khối hộp đặc trưng, kính lái và đuôi xe dựng, cửa sổ vuông vức. Cản trước và sau được ốp nhựa đen nhám.

Thiết kế đèn trước khá giống mẫu VF 3 trong khi đèn hậu được đặt dọc. Bên cạnh đó, EC Van cũng sử dụng bộ mâm sắt không ốp để tiết kiệm chi phí. Mẫu xe này có giá bán từ 285 triệu đồng (đã bao gồm pin).

Việc được xuất hiện công khai mà không cần ngụy trang cho thấy mẫu EC Van đang đi tới những khâu hoàn thiện cuối cùng trước khi được bán ra thị trường. Theo kế hoạch, mẫu xe tải nhỏ này sẽ được bàn giao chính thức từ tháng 11 tới.

Hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy VinFast EC Van có khoang hành lý phía sau khá sâu và rộng, được thiết kế để tối ưu khả năng chứa đồ. Theo công bố từ nhà sản xuất, khoang hành lý phía sau của EC Van có dung tích đạt 2.600 lít, tải trọng trên 600 kg.

Về kích thước, VinFast EC Van có chiều dài x rộng x cao tương ứng 3.767 x 1.680 x 1.790 mm cùng trục cơ sở 2.520 mm. Thiết kế nhỏ gọn cho phép xe dễ dàng di chuyển trên các tuyến phố đông đúc hay đường nhỏ hẹp.

Theo VinFast, EC Van được trang bị một động cơ điện, cho tốc độ tối đa 75 km/h. Pin có dung lượng khả dụng 17 kWh cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 150 km với mỗi lần sạc đầy. Xe có hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 19,4kW, với thời gian sạc từ 10% lên 70% pin trong vòng 42 phút.

EC Van có một số trang bị và tính năng an toàn gồm phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, hệ thống ABS, EBD, kiểm soát lực kéo TCS và đèn cảnh báo phanh khẩn cấp ESS.

Sau khi ra mắt chính thức, VinFast EC Van sẽ trám vào phân khúc xe tải van có khối lượng hàng chuyên chở khoảng 600 kg mà Suzuki Blind Van để lại hơn hai năm qua. Hai mẫu xe này dù khác biệt về thiết kế và hệ truyền động, nhưng đều hướng đến nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp muốn một mẫu xe nhỏ gọn, chuyên chở hàng hóa hạng nhẹ, hoạt động chủ yếu trong đô thị.