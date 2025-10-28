Bộ ba VinFast VF 7, VF 8, VF 9 hút khách tại ngày hội trải nghiệm xe điện

Ngày 25-26/10, sự kiện trải nghiệm và lái thử VF 7, VF 8, VF 9 tại Vạn Hạnh Mall thu hút lượng lớn khách đến trải nghiệm, đăng ký lái thử và tìm hiểu các ưu đãi hiện hành.

Sự kiện trải nghiệm và lái thử VF 7, VF 8, VF 9 được tổ chức tại Vạn Hạnh Mall, mang tới cơ hội trải nghiệm những mẫu xe cao cấp nhất của VinFast.

Chương trình bố trí khu trưng bày ngay sảnh trung tâm, đường chạy thử nội khu, cùng các hoạt động minigame và biểu diễn nhạc sống. Khách tham dự đồng thời được tư vấn về sản phẩm, chính sách bán hàng và các gói ưu đãi dành cho ô tô VinFast.

Trung tâm của sự kiện là khu vực trưng bày 3 mẫu xe VF 7, VF 8 và VF 9, nơi nhận được nhiều sự quan tâm của khách tham quan nhất.

Anh Huy Hoàng, sống tại phường Bến Thành, TP.HCM là một trong những khách hàng đầu tiên đăng ký lái thử VF 7. Anh chia sẻ rằng từ lâu đã theo dõi các mẫu xe điện của VinFast nhưng đây là lần đầu tiên được trực tiếp cầm lái. “Tôi bất ngờ vì VF 7 không chỉ đẹp mà còn lái… phê. Sức mạnh quá khủng, phản ứng chân ga nhanh và ổn định, vô lăng phản hồi tốt. Không thể tin đang cầm lái một mẫu xe hạng C”, anh nói.

Nhiều khách hàng muốn ghi lại khoảnh khắc check in cùng bộ ba VinFast VF 7, VF 8 và VF 9.

Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Văn, một khách hàng tại Vạn Hạnh Mall, lại bị thu hút bởi VF 8 - mẫu SUV đang được nhiều gia đình lựa chọn. Sau khi ngồi thử, anh thừa nhận bị thu hút bởi sự rộng rãi của khoang xe cùng thiết kế tối giản, giảm thiểu các phím bấm vật lý, tập trung mọi thông tin vào màn hình trung tâm cỡ lớn.

Trải nghiệm vận hành của VF 8 càng khiến anh Văn cảm thấy “kết” mẫu D-SUV của VinFast bởi sự chắc chắn không thể tìm thấy ở các mẫu xe cùng tầm tiền. Đặc biệt, dù chỉ trải nghiệm thời gian ngắn nhưng những trang bị an toàn trên xe cùng hệ thống ADAS hướng tới người dùng khiến anh cảm nhận được sự yên tâm.

Ngoài VF 8, anh Văn cũng không giấu được sự trầm trồ với VF 9 - mẫu SUV fullsize của VinFast. “Bước vào VF 9 thật sự khác biệt về đẳng cấp. Không gian cực kỳ rộng, mọi chi tiết đều tỉ mỉ, sang trọng, hàng ghế sau thoải mái như khoang thương gia”, anh nói.

Khách hàng tới sự kiện được tham gia minigame và nhận nhiều phần quà hấp dẫn

Không chỉ trải nghiệm, nhiều vị khách cũng chia sẻ mong muốn chốt cọc sớm với các mẫu xe điện của VinFast với loạt ưu đãi “lợi chồng lợi” đang được VinFast triển khai trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm. Cụ thể, khách mua ô tô điện VinFast đang được giảm 4% trên giá niêm yết, có thể nhận hỗ trợ đến 150 triệu đồng trong chương trình “Thu xăng - Đổi điện” và được tặng đến 70 triệu điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Chính sách miễn phí sạc đến ngày 30/6/2027, cùng phương án trả góp tối đa 80% giá trị xe với mức lãi suất thấp hơn mặt bằng thị trường 3%/năm trong 3 năm đầu cũng được tư vấn trực tiếp tại chỗ.

Cả VF 7, VF 8 và VF 9 đang hưởng nhiều ưu đãi của VinFast, giúp giá lăn bánh trở nên dễ tiếp cận hơn.

Trường hợp mua xe để đăng ký kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform, mức hỗ trợ lãi suất là 4%/năm trong 3 năm đầu. Ngoài ra, tài xế được GSM chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm – mức chia sẻ chưa từng có trên thị trường xe.