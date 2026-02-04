Loạt ô tô ăn khách được giảm giá mạnh dịp cận Tết

TPO - Gần Tết Nguyên đán 2026, nhiều mẫu xe ăn khách từ các hãng ô tô lớn như Toyota, Honda, Mitsubishi được áp dụng chương trình giảm giá, ưu đãi phí trước bạ nhằm tăng sức hút với khách hàng.

Giai đoạn trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời điểm thị trường mua sắm bước vào cao điểm, bao gồm cả lĩnh vực ô tô. Trong khi nhu cầu sắm xe hơi chơi Tết của người dân tăng cao, nhiều hãng xe cũng đẩy mạnh các chương trình giảm giá nhằm tăng sức hút với khách hàng, đồng thời chạy đà doanh số từ sớm.

Toyota

Trong tháng 2 này, Toyota triển khai chương trình hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe chủ lực gồm Vios, Veloz Cross và Avanza Premio cùng Yaris Cross.

Với Vios, mức hỗ trợ 50% phí trước bạ tương đương giảm tiền mặt 23, 25 và 27 triệu đồng ứng với 3 phiên bản E-MT, E-CVT và G-CVT. Giá sau khi trừ ưu đãi của mẫu sedan cỡ B này sẽ còn khoảng 435-518 triệu đồng tùy phiên bản.

Mẫu xe bán tốt nhất của hãng là Yaris Cross cũng được áp dụng chính sách tương tự với mức giảm 33-37 triệu đồng. Nhờ đó, Yaris Cross máy xăng hiện có giá mua thực tế từ 617 triệu còn bản hybrid từ 691 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross hybrid hiện có giá dưới 700 triệu đồng. Ảnh: TMV

Bộ đôi MPV cỡ nhỏ là Avanza Premio và Veloz Cross được hỗ trợ 100% phí trước bạ, tương tương đương mức giảm 56-66 triệu đồng. Ưu đãi giúp đưa giá của hai mẫu xe này xuống còn lần lượt là 502-538 triệu và 574-594 triệu đồng.

Honda

So với tháng trước, danh sách mẫu xe được khuyến mãi của Honda được rút gọn lại chỉ còn các mẫu City, CR-V bản G/L cùng Civic hybrid.

Trong đó, Honda CR-V bản G và L tiếp tục được giảm trực tiếp 80 triệu đồng vào giá bán, đưa giá khởi điểm thực tế xuống còn 949 triệu đồng. Ưu đãi này áp dụng cho xe sản xuất năm 2025 (VIN25).

Honda áp dụng khuyến mãi nhằm xả kho các mẫu xe VIN25. Ảnh: Đại lý

Dòng sedan chủ lực City được hỗ trợ 50% phí trước bạ, tương đương mức giảm 25-28,5 triệu đồng. Giá sau ưu đãi được đưa xuống còn khoảng 474-540 triệu đồng.

Cuối cùng là Civic e:HEV RS được hỗ trợ 50% phí trước bạ, giảm so với 100% của tháng trước. Giá trị ưu đãi tương đương khoảng 50 triệu đồng áp dụng cho xe VIN25.

Mitsubishi

Không đứng ngoài cuộc đua là Mitsubishi khi hãng này đang khuyến mãi hàng loạt mẫu xe ăn khách như Xpander, Xforce và Destinator.

Trong đó, Xpander bản AT (598 triệu đồng) được hỗ trợ 100% phí trước bạ tương đương giảm 60 triệu đồng. Các bản AT Premium (659 triệu) và Xpander Cross (699 triệu) được giảm lần lượt 33 và 35 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander bán được gần 20.000 chiếc tại Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, mẫu SUV 7 chỗ Destinator tiếp tục được giảm giá trực tiếp 35 triệu đồng và quà tặng cho cả 2 phiên bản, đưa giá thực tế xuống còn 745-820 triệu đồng.

Với Xforce (599-710 triệu), toàn bộ các phiên bản được ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ. Giá trị khuyến mãi tương ứng 30-35 triệu đồng.

Hai mẫu xe gồm sedan cỡ B Attrage và bán tải Triton cũng được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ. Giá xe tại đại lý giảm lần lượt 38-49 triệu đồng và 40-56 triệu đồng.