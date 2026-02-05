Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Thêm xe hybrid được giảm giá tại Việt Nam

Lê Tuấn
TPO - Nối tiếp loạt xe của Toyota, Honda CR-V e:HEV RS là mẫu ô tô hybrid tiếp theo tại Việt Nam được điều chỉnh giá theo hướng giảm.

Ba ngày sau khi ra mắt tại Việt Nam, Honda CR-V hybrid phiên bản lắp ráp trong nước vừa được chính hãng công bố giá bán. Cụ thể, bản CR-V e:HEV L giá 1,17 tỷ đồng và bản CR-V e:HEV RS giá 1,25 tỷ đồng.

Như vậy, khi so sánh với bản nhập khẩu Thái Lan trước đây, CR-V e:HEV RS có giá thấp hơn 9 triệu đồng nhưng có thêm các trang bị mới. Trong khi đó, bản CR-V e:HEV L mới được bổ sung có mức giá cao hơn 71 triệu đồng khi so sánh với bản CR-V L máy xăng.

honda-cr-v-hybrid-moi.jpg
Dòng Honda CR-V hybrid giờ có giá khởi điểm từ 1,17 tỷ đồng. Ảnh: HVN

Ngoại thất của CR-V e:HEV RS bản 2026 lắp ráp trong nước được làm mới với vòm bánh và tấm ốp cản dưới sơn màu đen bóng, khác với trước đây sơn cùng màu thân xe.

Trong khi đó, bản e:HEV L sử dụng chất liệu nhựa nhám ở phần dưới và lược bỏ cụm đèn sương mù sau. Cả hai phiên bản đều được trang bị bộ mâm 18 inch sơn đen khỏe khoắn.

Nội thất của e:HEV RS sở hữu màn hình kỹ thuật số 10,2 inch sau vô-lăng còn bản L là màn hình 7 inch. Các trang bị như màn hình giải trí 9 inch, âm thanh 12 loa Bose, điều hòa tự động 2 vùng, kết nối Honda Connect... đều có trên 2 bản.

Ngoài ra, phiên bản e:HEV RS còn có bọc trần tối màu, hệ thống đèn viền nội thất, màn hình hiển thị kính lái HUD, chìa khóa dạng thẻ từ và cửa sổ trời toàn cảnh - là những trang bị mà bản L không có.

Cả hai phiên bản hybrid mới đều có hệ thống chuyển số dạng nút bấm thay vì cần số truyền thống, đồng thời chỉ có cấu hình 5 chỗ ngồi. Người dùng muốn có cấu hình 7 chỗ ngồi (5+2) có thể chọn các bản máy xăng G và L/L AWD.

can-so-cr-v.jpg

Trở lại với giá bán, mức giảm 9 triệu đồng của CR-V e:HEV RS được xem là chưa tạo khác biệt đáng kể so với bản nhập Thái trước đây. Tuy vậy, việc bổ sung bản e:HEV L có thể giúp người dùng dễ tiếp cận dòng SUV hybrid này hơn.

Trước đó, một hãng xe Nhật khác là Toyota đã có động thái điều chỉnh giá bán lẻ phiên bản hybrid của 4 mẫu xe, gồm Yaris Cross, Corolla Cross, Camry và Alphard. Mức giảm dao động từ 37-200 triệu đồng, tùy mẫu xe.

Trong tương lai, dự kiến sẽ có thêm nhiều mẫu xe hybrid được điều chỉnh giá theo hướng giảm, dưới tác động của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) mới. Đây được đánh giá là động lực thúc đẩy thị trường xe hybrid tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026.

Theo báo cáo bán hàng của VAMA và Hyundai Thành Công, thị trường Việt Nam tiêu thụ hơn 15.000 ô tô hybrid trong năm 2025, tăng khoảng 30% so với năm 2024.

Lê Tuấn
