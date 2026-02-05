Toyota đón tin vui về dự án xe điện pin chạy 1.000 km/lần sạc

TPO - Theo Reuters, tiến trình thương mại hóa pin thể rắn trên xe điện của Toyota đang được thúc đẩy tích cực bởi đối tác, khi đơn vị này sẵn sàng cung cấp sản lượng lớn nguyên vật liệu.

Trong nhiều năm qua, Toyota liên tục nhấn mạnh tiềm năng của pin thể rắn như một bước ngoặt có thể thay đổi cả ngành xe điện. Giờ đây, nỗ lực của hãng trong lĩnh vực đang tiến gần hơn tới giai đoạn hiện thực hóa.

Cuối tuần trước, Idemitsu Kosan – tập đoàn lọc dầu lớn của Nhật Bản, đồng thời là đối tác của Toyota trong phát triển pin thể rắn thông báo đã bắt đầu xây dựng cơ sở sản xuất chất điện phân rắn tiên tiến.

Nguồn chất điện phân rắn từ nhà máy này sẽ được sử dụng cho các bộ pin thể rắn của Toyota. Trước đó, Idemitsu Kosan đã đạt kết quả tích cực với hai cơ sở thử nghiệm quy mô nhỏ và kỳ vọng hoàn tất nhà máy thí điểm mới vào cuối năm 2027.

Theo Reuters, nếu dự án diễn ra đúng kế hoạch, Idemitsu Kosan có thể sản xuất vài trăm tấn chất điện phân rắn mỗi năm.

Không chỉ hợp tác với Idemitsu, Toyota còn bắt tay với Sumitomo Metal Mining – một tập đoàn khai khoáng của Nhật, nhằm đảm bảo nguồn vật liệu cathode hiệu suất cao. Đây là thành phần then chốt trong cell pin thể rắn, bên cạnh anode tiên tiến và chính chất điện phân.

Lộ trình được Toyota công bố vào cuối năm 2023 cho thấy hãng đặt mục tiêu ra mắt thế hệ pin thể rắn đầu tiên trên ô tô điện trong giai đoạn 2027-2028. Công nghệ này được kỳ vọng giúp xe điện đạt tầm hoạt động tối đa khoảng 1.000 km và có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 10 phút.

Công nghệ pin thể rắn hứa hẹn sẽ xóa bỏ hạn chế về thời gian sạc và tầm hoạt động của ô tô điện. Ảnh: Toyota

Song song đó, thế hệ thứ hai cũng đang được phát triển, với mục tiêu nâng tầm hoạt động lên 1.200 km, đồng thời tiếp tục rút ngắn thời gian sạc.

Toyota không phải là cái tên duy nhất đặt cược lớn vào pin thể rắn. Năm ngoái, Mercedes-Benz đã bắt đầu thử nghiệm mẫu EQS trang bị pin thể rắn và ghi nhận quãng đường 1.205 km chỉ với một lần sạc trong một bài kiểm tra gần đây. Cũng trong năm qua, MG 4 thế hệ mới được giới thiệu với pin bán thể bán rắn, sử dụng chỉ 5% chất điện phân dạng lỏng.