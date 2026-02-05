Nạn trộm cắp xe Toyota Land Cruiser xuyên biên giới gia tăng

TPO - Chỉ trong 6 tuần cuối năm 2025, 60 chiếc Land Cruiser đã bị đánh cắp tại Australia, được giấu trong container nhằm vận chuyển sang Trung Đông tiêu thụ.

Toyota đã vượt Tập đoàn Volkswagen trong năm 2025 để giữ vững danh hiệu hãng xe bán chạy nhất thế giới. Điều này cho thấy sức hút của các dòng xe Toyota nhưng ở một khía cạnh khác, điều này lại khiến chúng trở thành mục tiêu của những tên tội phạm.

Theo đó, Toyota Land Cruiser đang là một trong những dòng xe bị các đối tượng trộm cắp nhắm tới nhiều nhất. Tình trạng này được ghi nhận rõ tại Australia.

Tại đây, Toyota đã ra cảnh báo rằng: “các nhóm tội phạm có tổ chức dường như đang nhập khẩu những công nghệ tinh vi, thậm chí có chi phí cao để phục vụ hành vi trộm xe”, khiến số vụ xe bị đánh cắp gia tăng trên toàn ngành ô tô.

Dòng SUV Land Cruiser bị nhiều đối tượng trộm cắp nhắm tới. Ảnh: Carscoops

Dù không công bố cụ thể phương thức gây án, Toyota cho biết hãng đã phối hợp với cảnh sát các bang ở Australia để nhận diện các thiết bị hỗ trợ trộm xe, đồng thời phát triển biện pháp đối phó nhằm hạn chế hiệu quả của chúng.

Hãng cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc cấm các thiết bị phục vụ hoạt động phạm pháp, đồng thời siết quản lý những thiết bị hợp pháp vốn được thợ khóa, kỹ thuật viên và các đơn vị chuyên nghiệp trong ngành ô tô sử dụng.

Mối lo của Toyota là có cơ sở, khi một báo cáo gần đây cho thấy thương hiệu này chiếm 4/5 mẫu xe bị trộm nhiều nhất tại bang Victoria trong 9 tháng đầu năm 2025. Dẫn đầu danh sách là Holden Commodore, theo sau lần lượt là Toyota Corolla, HiLux, Land Cruiser và RAV4.

Vào đầu tháng 1/2026, cảnh sát Brisbane đã triệt phá một đường dây tội phạm quốc tế chuyên trộm xe Toyota. Theo cảnh sát bang Queensland, một nhóm đối tượng là người nước ngoài đã bay đến Brisbane vào tháng 10 với mục tiêu đánh cắp các mẫu Land Cruiser.

Các báo cáo cho biết nhóm tội phạm này trộm được 60 chiếc trong giai đoạn từ ngày 20/10 đến 1/12. Sau khi chiếm đoạt, những chiếc Land Cruiser được đưa vào container để vận chuyển sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tiêu thụ.

Một chiếc Land Cruiser LC300 bị đánh cắp với các bộ phận được tháo rời đựng trong container. Ảnh: Carscoops

Vụ việc có bước ngoặt khi hai chiếc Land Cruiser bị trộm được phát hiện đi vào một bãi phế liệu ngày 2/12, khiến lực lượng chức năng lập tức vào cuộc. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy hai chiếc SUV trong một container, “được che giấu phía sau lớp vỏ ngụy trang bằng các bộ phận xe đã tháo rời”.

Một tuần sau đó, hai container khác bị thu giữ tại cảng Brisbane, bên trong có 4 chiếc xe. Tiếp tục mở rộng điều tra, nhà chức trách phát hiện thêm 4 container tại Melbourne.

Để ứng phó với nạn trộm xe có xu hướng tăng cao, Toyota đã tăng cường bảo mật cho một số mẫu xe từ năm ngoái, bao gồm HiLux, Land Cruiser 300 và Land Cruiser Prado. Hãng cũng đang phát triển các phụ kiện an ninh, trong đó có thêm một hệ thống chống khởi động.

Một số giải pháp được cho là đã bắt đầu triển khai. Theo Drive, các đại lý Toyota đã chào bán khóa vô-lăng với giá khoảng 200 AUD, tương đương 3,6 triệu đồng.

Không chỉ Australia, mẫu Land Cruiser cũng là mục tiêu trong tầm ngắm của nhiều kẻ gian tại Nhật Bản. Theo đó, mẫu SUV này đã giữ vị trí “đầu bảng” trong danh sách xe bị đánh cắp nhiều nhất tại xứ mặt trời mọc, trong suốt 5 năm liên tiếp.