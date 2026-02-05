VinFast tung ưu đãi kép đầu năm: Mua xe máy điện, cơ hội rinh ô tô quốc dân

Không khí chốt cọc xe máy điện đang nóng hơn khi VinFast tung chương trình bom tấn với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng, mang đến cơ hội sở hữu ô tô VF 3 cho khách hàng mua xe máy điện.

Nhân đôi lộc Tết: Mua xe máy, trúng ô tô

Ngay những ngày đầu năm 2026, nhà sản xuất xe máy điện số một Việt Nam đã triển khai chương trình ưu đãi lớn “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe”. Theo đó, từ ngày 1/2 đến 31/3/2026, tất cả khách hàng mua xe máy điện VinFast đều có cơ hội tham gia quay số may mắn để trúng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand, với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Thông tin bom tấn của VinFast đã gây choáng với không ít người dùng Việt. “Mua xe máy mà trúng ô tô, giá trị gấp cả chục lần thì đúng là chỉ có VinFast. Quan trọng, phần thưởng không phải 1 chiếc mà tới… 26 chiếc thì quả là chơi lớn”, anh Nguyễn Văn Nam (Cầu Giấy) nói.

Anh Nam cho biết vừa hoàn tất thủ tục mua chiếc Evo Grand màu trắng ngọc trai những ngày đầu tháng 2, đồng nghĩa có cơ hội để trúng những phần quà giá trị của VinFast.

“Giá đã tốt, lại thêm cơ hội nhận quà lớn nên tôi quyết định xuống tiền ngay. Biết đâu may mắn lại rinh thêm được cả chiếc ô tô che mưa che nắng cho vợ con thì đúng là lộc to đầu năm”, anh Nam vui vẻ nói.

Cùng tâm trạng, chị Lê Thu Hà (TP.HCM), một nhân viên văn phòng, chia sẻ sự háo hức sau khi đặt cọc mẫu xe đổi pin Evo để thay cho chiếc xe xăng cũ đang chạy.

“Tôi chọn mua xe VinFast đợt này phần lớn vì sự tiện lợi của hệ thống trạm đổi pin giúp việc nạp năng lượng sẽ nhanh gọn như đổ xăng. Hơn nữa, mua xe dịp này lời quá nhiều vì vừa được miễn phí sạc và đổi pin, lại có cơ hội trúng thưởng lớn”, chị Hà cho biết.

Được biết, bên cạnh cơ hội trúng ô tô và xe máy, VinFast vẫn duy trì các chính sách hỗ trợ tài chính mạnh mẽ như mua xe trả góp, ưu đãi 6% giá xe theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”; hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe).

“Sốc” vì chất lượng xe vượt trội của xe điện

Ngoài chính sách hỗ trợ tốt cho người dùng, theo reviewer Dương Dê, sức hút của xe điện VinFast, với doanh số kỷ lục hơn 400.000 xe trong năm 2025, đến từ chất lượng thực tế vượt trội của dải sản phẩm xe điện Việt.

Đơn cử, những mẫu xe có tầm giá hơn 10 triệu đồng như ZGoo của VinFast đã được trang bị “ở tầm cao” như pin LFP chất lượng cao, tuổi thọ vượt trội, quãng đường di chuyển lớn. Ngoài ra còn là những trang bị khó tìm thấy ở những mẫu xe xăng cùng tầm giá như đèn LED Projector, màn hình thông tin dạng LED màu, khả năng chống nước chuẩn IP67… Theo nhiều chủ xe, thực tế vận hành trong các năm qua đã cho thấy, xe máy điện VinFast luôn bền bỉ, ổn định dù hoạt động ở đa dạng điều kiện địa hình, thời tiết.

So với xe xăng cùng phân khúc, cảm giác cầm lái xe máy điện VinFast cũng nhẹ nhàng và thoải mái hơn hẳn. Theo kênh Vật Vờ Studio, những người dùng chuyển từ xe tay ga truyền thống sang các mẫu xe điện như Vero X và Feliz 2025 sẽ gặp một “cú sốc văn hóa” với độ êm ái của xe.

“Không còn tiếng ồn động cơ hay sự rung lắc của xe xăng, xe máy điện VinFast mang lại trải nghiệm lướt đi nhẹ nhàng, giảm bớt mệt mỏi khi di chuyển trong những khung giờ tắc đường”, reviewer của kênh nhấn mạnh.

Sự đa dạng của dải sản phẩm xe máy điện VinFast cũng đã giúp bất kì ai cũng có thể tìm thấy phương tiện phù hợp với nhu cầu.

Cụ thể, với đối tượng học sinh, sinh viên, những người mới làm quen với xe điện hoặc chưa có bằng lái xe, bộ đôi VinFast Flazz và ZGoo đang nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ mức giá dễ tiếp cận, khoảng 15-17 triệu đồng. Với những người trẻ, những người đã đi làm, hay những người kinh doanh dịch vụ xe ôm công nghệ, những cái tên như Feliz 2025 đang dần thay thế thói quen sử dụng xe xăng của người dùng đô thị.

Với chất lượng xe vượt trội, hậu mãi 5 sao và các chương trình ưu đãi hấp dẫn, thiết thực, đúng thời điểm, theo các chuyên gia, năm 2026, mục tiêu doanh số 1,5 triệu xe máy điện của VinFast hoàn toàn nằm trong tầm tay.