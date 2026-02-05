Nhiều SUV nhận điểm kém về khả năng bảo vệ cổ hành khách

TPO - Kết quả thử nghiệm chống chấn thương cổ cho thấy nhiều mẫu SUV chỉ đạt mức trung bình hoặc kém, trong đó có một số cái tên đang bán tại Việt Nam.

Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) vừa công bố bài đánh giá mới về khả năng phòng ngừa chấn thương cổ (whiplash) xảy ra trong cái vụ tai nạn do va chạm từ phía sau.

Đây vẫn là dạng chấn thương được ghi nhận nhiều nhất trong các hồ sơ bồi thường bảo hiểm ô tô tại Mỹ. Kết quả ban đầu cho thấy vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện: chỉ 4 trong số 18 mẫu SUV cỡ nhỏ được thử nghiệm đạt xếp hạng “Tốt” theo tiêu chí mới.

Theo kết quả công bố, 4 mẫu xe đạt mức “Tốt” gồm Audi Q3, Hyundai Ioniq 5, Subaru Forester và Toyota RAV4. Có 9 mẫu xe đạt mức “Chấp nhận được”, trong đó có Honda CR-V, Kia Sportage và Volvo XC40. BMW X1 và Nissan Rogue bị xếp loại “Trung bình”.

Một mẫu SUV cỡ nhỏ của Subaru thực hiện bài thử nghiệm chống chấn thương cổ do va chạm từ phía sau. Ảnh: IIHS

Trong khi đó, Ford Bronco Sport, Hyundai Tucson và Mazda CX-50 nhận mức “Kém” (Poor) do bộc lộ nhiều hạn chế.

Video thử nghiệm cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm. Ở những xe bị đánh giá kém, đầu hình nộm chuyển động quá mức so với cột sống. Điều này khiến các đốt sống cổ bị duỗi thẳng thay vì giữ đường cong tự nhiên.

Ngược lại, ở nhóm xe đạt điểm cao, ghế và tựa đầu giúp duy trì sự thẳng hàng giữa đầu và cột sống, đồng thời kiểm soát lực va chạm hiệu quả hơn.

Theo IIHS, chỉ một vài thiếu sót nhỏ trong thiết kế cũng có thể khiến xe không đạt các thứ hạng an toàn cao nhất, và khả năng bảo vệ cổ đang trở thành hạng mục mới được đề cao trong các bài đánh giá.

IIHS cho biết việc cập nhật bài kiểm tra phòng ngừa chấn thương cổ nhằm thúc đẩy các hãng xe tiếp tục nâng chuẩn an toàn.

Đại diện tổ chức này nhấn mạnh dù nhiều cải tiến trước đây đã giúp giảm tỷ lệ chấn thương, nhưng các yêu cầu bồi thường liên quan đến whiplash vẫn còn phổ biến.

Các tiêu chuẩn mới trong bài kiểm tra sẽ xác định những thiết kế ghế ngồi và tựa đầu có khả năng bảo vệ hiệu quả hơn trong điều kiện thực tế, đồng thời phù hợp với định hướng nâng cao tiêu chuẩn an toàn tổng thể của IIHS.

Theo quy trình thử nghiệm mới, ghế lái được tháo rời và gắn lên hệ thống trượt mô phỏng va chạm, kết hợp hình nộm va chạm từ phía sau có cột sống dạng khớp nối.

Mô phỏng va chạm đuôi xe được thực hiện ở tốc độ khoảng 32 km/h và 48 km/h. Các kỹ sư đo nhiều thông số như thời điểm đầu chạm tựa đầu, gia tốc phần cột sống trên, chuyển động xương chậu và lực uốn giữa đầu – cổ. Những chỉ số này được cho là tương quan sát hơn với dữ liệu chấn thương ngoài thực tế.

Bài kiểm tra tựa đầu của IIHS từng được dừng vào năm 2022 sau khi gần như tất cả xe trên thị trường đều đạt điểm cao nhất. Khi đó, các nhà sản xuất đã tối ưu thiết kế để đáp ứng tiêu chí cũ.

Ngoài thử nghiệm chống chấn thương cổ, để đạt được thứ hạng cao trong danh sách xe an toàn nhất của IIHS (Top Safety Pick/Top Safety Pick+), các mẫu xe phải thể hiện tốt đồng thời ở khả năng chịu va chạm, công nghệ tránh va chạm và bảo vệ người đi bộ.