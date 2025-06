Toyota dẫn đầu nhóm xe Nhật an toàn nhất

TPO - Theo Cơ quan An toàn Ô tô Nhật Bản (NASVA), Toyota Crown Sedan là mẫu xe có điểm an toàn cao nhất tại quốc gia này bên cạnh Mazda CX-80, Honda Civic hay Honda WR-V.

Toyota vừa ghi nhận cột mốc ấn tượng về tính an toàn khi mẫu Crown Sedan đạt điểm đánh giá cao nhất năm 2024 do Cơ quan An toàn Ô tô Nhật Bản (NASVA) công bố.

Kết quả được đưa ra dựa trên số liệu từ hàng loạt bài kiểm tra va chạm mô phỏng tai nạn thực tế ở vận tốc 50 km/h. Ngoài ra, NASVA còn đánh giá cả mức độ an toàn cho người đi bộ và hiệu quả của hệ thống hỗ trợ người lái (ADAS) trong điều kiện ban ngày lẫn ban đêm.

Theo kết quả công bố, Toyota Crown Sedan đạt 188,39/197 điểm, tương đương 95% tổng điểm và giành xếp hạng an toàn 5 sao. Trong đó, xe đạt 92% điểm về an toàn va chạm và 97% về an toàn chủ động nhờ hệ thống Toyota Safety Sense hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, nắp capo có tính năng bật lên khi xảy ra va chạm cũng giúp cải thiện điểm số an toàn cho người đi bộ.

Một số mẫu xe Nhật Bản đạt được điểm cao trong kỳ đánh giá mới nhất gồm có: Mazda CX-80 (94%), Honda Civic (94%), Honda WR-V (90%), Honda Freed (90%) và Suzuki Fronx (84%). Bốn trong số sáu xe ở nhóm trên đạt xếp hạng 5 sao an toàn, trong khi hai xe còn lại được xếp hạng 4 sao.

Kết quả 95% của Toyota Crown Sedan tương đương với biến thể Crown Sport SUV từng được NASVA thử nghiệm vào năm 2023. Tuy nhiên, mẫu sedan của Toyota vẫn xếp sau thành tích 98% của bộ đôi Subaru Crosstrek và Impreza từng đạt được vào kỳ đánh giá của NASVA năm ngoái.

Toyota Crown Sedan thế hệ thứ 16 được giới thiệu lần đầu dưới dạng nguyên mẫu vào năm 2022 và chính thức mở bán tại Nhật vào cuối năm 2023. Xe sở hữu chiều dài 5.030 mm, và được cung cấp với hai tuỳ chọn hệ truyền động: hybrid tự sạc (HEV) và nhiên liệu hydro (FCEV).

Tại thị trường Nhật Bản, dòng Toyota Crown hiện có bốn biến thể kiểu dáng gồm: Crossover, Estate, Sport SUV và Sedan. Mức giá dao động khoảng 4,4-7,5 triệu Yên (tương đương 769 triệu-1,31 tỷ đồng) tùy phiên bản và cấu hình trang bị.