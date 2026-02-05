Clip giao thông Ô tô mất lái đâm hàng rào rồi bốc cháy

TPO - Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Trung Quốc với chiếc xe cháy nhưng tài xế không thể mở cửa sau do tay nắm cửa ẩn không hoạt động, một lần nữa làm dấy lên tranh cãi về mức độ an toàn của tính năng này.

Vụ tai nạn xảy ra tại Trung Quốc được camera giám sát ghi lại cho thấy chiếc xe đã mất lái trước khi bị xoay vòng và văng vào hàng rào ven đường. Sau cú va chạm, tài xế dường như không bị thương và đã xuống xe để mở cửa hành khách phía sau nhưng không thể.

Nguyên nhân được cho là do "tay nắm cửa dạng ẩn" không hoạt động sau va chạm. Khói bắt đầu bốc lên từ trong cabin, buộc tài xế phải phá kính để cứu người bên trong trước khi ngọn lửa bao phủ chiếc xe.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự cố liên quan đến tay nắm cửa dạng ẩn trên xe ô tô ở Trung Quốc. Trước đó vào tháng 3 và tháng 10/2025, một số xe điện Xiaomi được báo cáo gặp tai nạn và bốc cháy. Sau va chạm, xe bị ngắt điện, cửa xe khóa và hành khách không thể thoát ra ngoài dẫn tới thiệt mạng.

Những vụ tai nạn thương tâm này đã thúc đẩy các nhà chức trách tại Trung Quốc đưa ra quyết định cấm thiết kế tay nắm cửa điện tử ẩn trong thân xe ô tô điện từ năm 2027.

Tay nắm cửa dạng ẩn hoặc pop-up (ẩn vào thân xe và nhô ra khi mở cửa) rất phổ biến trên các dòng xe điện Trung Quốc. Ảnh: Car and Driver

Lệnh cấm không chỉ nhắm vào hình thức và vị trí tay nắm cửa, mà còn quy định rõ cơ chế vận hành, bắt buộc tay nắm phải có cơ cấu mở cơ học. Tay nắm cửa cũng phải đạt kích thước tiêu chuẩn, nhằm đảm bảo lực lượng cứu hộ có thể nắm và kéo cửa ngay cả sau va chạm. Bên trong khoang cabin, nhà sản xuất phải gắn nhãn hướng dẫn mở cửa khẩn cấp rõ ràng, dễ nhìn.

Theo một số báo cáo, khoảng 60% trong số 100 mẫu xe năng lượng mới bán chạy nhất Trung Quốc vẫn sử dụng tay nắm cửa điện tử ẩn trong thân xe, nhất là ở phân khúc hạng sang. Danh sách các xe bị ảnh hưởng bao gồm Tesla Model 3 và Model Y, BMW iX3 phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc sắp ra mắt và các sản phẩm của Nio, Li Auto, Xpeng, Xiaomi.

Tuy nhiên, quy định mới lại không áp dụng cho các mẫu xe không chạy điện. Nói cách khác, những kiểu tay nắm cửa được coi là nguy hiểm nói trên vẫn có thể được sử dụng trên các loại xe động cơ xăng, dầu...

Theo Carscoops, hầu hết xe điện sử dụng ắc quy 12V để điều khiển chốt và tay nắm cửa điện, về bản chất không khác nhiều so với xe xăng. Điều này có nghĩa là rủi ro vận hành của tay nắm cửa điện tử ẩn không chỉ tồn tại trên xe điện, mà cả ở một số mẫu xe động cơ đốt trong.