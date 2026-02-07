Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đối tượng trộm 6 con lợn giữa đêm khuya ở Quảng Trị ra đầu thú

Hoàng Nam
TPO - Lợi dụng đêm khuya, kẻ gian cắt lưới B40 đột nhập trang trại ở xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị), trộm 6 con lợn trị giá khoảng 12 triệu đồng. Trước sự truy xét quyết liệt của Công an cơ sở, đối tượng đã chủ động ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Ngày 7/2, Công an xã Vĩnh Hoàng cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Tạ Đình Tuấn (SN 1989, trú thôn Nam Cường, xã Vĩnh Hoàng) về hành vi trộm cắp tài sản.

img-5865-2.jpg
Đối tượng Tuấn ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 3/2, anh Trần Trọng Phước (SN 1988, trú cùng thôn) phát hiện trang trại chăn nuôi của gia đình bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản nên trình báo cơ quan Công an.

Tại hiện trường, đối tượng đã dùng dụng cụ cắt lưới B40 bao quanh trang trại để xâm nhập vào bên trong, bắt trộm tổng cộng 6 con lợn, gồm 5 con nặng khoảng 10–12kg/con và 1 con lợn lớn khoảng 30kg. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 12 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hoàng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét đối tượng gây án. Trước sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, sáng 5/2, Tạ Đình Tuấn đã chủ động đến trụ sở Công an xã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tang vật để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Qua đó, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các hộ chăn nuôi cần chủ động gia cố chuồng trại, tăng cường hệ thống chiếu sáng, lắp đặt camera giám sát nhằm phòng ngừa tội phạm, bảo vệ tài sản.

Hoàng Nam
