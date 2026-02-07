Thông tin '2 trẻ em bị bắt cóc ở khu vực Times City' là sai sự thật

TPO - Công an TP Hà Nội khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “bắt cóc 2 trẻ em tại khu vực Times City”, là sai sự thật.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nội dung “bắt cóc 2 trẻ em tại khu vực Times City” gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy xác minh đây là thông tin sai sự thật. Trên địa bàn Thành phố và khu vực Times City, phường Vĩnh Tuy không xảy ra sự việc nào như trên.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Đối với các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.