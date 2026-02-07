Khởi tố 46 bị can trong vụ gây rối tại Đà Nẵng

TPO - Liên quan vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Đà Nẵng, cơ quan công an vừa khởi tố thêm 11 bị can, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố lên 46 người. Trong đó, 39 bị can bị tạm giam, số còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 7/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố vừa khởi tố thêm 11 bị can liên quan vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

Công an khởi tố thêm 11 bị can liên quan vụ gây rối tại Đà Nẵng. Ảnh CA

Vụ việc xảy ra trong các ngày 21 và 22/9/2025, nhiều thanh thiếu niên đã rủ nhau sử dụng xe mô tô, mang theo hung khí, tụ tập di chuyển ngoài đường vào khung giờ khuya và rạng sáng nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, sẵn sàng đánh nhau khi xảy ra mâu thuẫn với người khác.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng di chuyển với tốc độ cao trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng, trong đó có tuyến đường 2/9. Trong quá trình lưu thông, các bị can có hành vi chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, la hét, gây náo loạn đường phố, khiến người dân hoang mang, lo sợ, làm mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho người tham gia giao thông.

Khi phát hiện nhóm đối tượng mang theo hung khí, nhiều thanh thiếu niên khác đã tụ tập, đi theo nhiều vòng để xem, cổ vũ cho các hành vi vi phạm pháp luật, khiến tình hình an ninh trật tự trên tuyến đường 2/9 diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Ngày 29/9/2025, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố 35 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, bắt tạm giam 34 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục xác định thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia nhóm cầm hung khí gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Huy (SN 2004, trú phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng), Nguyễn Ngọc Huy (SN 2006, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng), Trần Văn Tiến (SN 2005, trú phường Hòa Xuân), Trần Quốc Thành (SN 2008, trú xã Duy Nghĩa), Lê Trần An An (SN 2006, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Nguyễn Tri Hoàng Huy (SN 2008, trú xã Nam Phước, TP Đà Nẵng), Phạm Phú Hoàng Lâm (SN 2009, trú phường Hòa Xuân), Trần Danh Lợi (SN 2009, trú phường Hòa Xuân), Vĩnh Tôn Nữ Tố Như (SN 2009, trú xã Hòa Tiến) - trú tại TP. Đà Nẵng, và Trần Hà Anh Khoa (SN 2008, trú xã Vinh Lộc, TP Huế), Trần Thiện Nhân (SN 2009, trú xã Vinh Lộc, TP Huế).

Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố 9 bị can trong số các đối tượng trên; bắt tạm giam 5 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can.

Đến ngày 6/2, công an tiếp tục khởi tố thêm 2 bị can Trần Hà Anh Khoa và Trần Thiện Nhân về cùng tội danh, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.