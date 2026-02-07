Huế: Bắt tạm giam nguyên cán bộ địa chính phường làm giả mạo hồ sơ đất đai

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Phương - nguyên công chức địa chính UBND phường Thủy Phương (nay là phường Thanh Thủy, Huế), để điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Chiều 7/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Phương (SN 1976, trú tại TP. Huế) - nguyên công chức địa chính UBND phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy cũ, nay là phường Thanh Thủy), về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Phương (thứ tư từ trái sang) - nguyên cán bộ địa chính phường Thủy Phương (nay là phường Thanh Thủy, TP. Huế).

Theo kết quả điều tra, ngày 20/10/2021, bà N.T.N (SN 1975, trú tổ 12, phường Thủy Phương, nay là phường Thanh Thủy) cùng chồng là Nguyễn Văn Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại Ngọc, làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 133 và thửa đất liền kề số 134, tờ bản đồ số 52. Đây là khu đất được bà N. khai hoang và sử dụng từ năm 2000.

Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, Nguyễn Đình Phương bị xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện nhiều hành vi sai phạm.

Cụ thể, Phương không tổ chức họp lấy ý kiến khu dân cư theo quy định mà tự lập “Phiếu lấy ý kiến khu dân cư” với nội dung sai sự thật về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, xác định thửa đất là của ông Nguyễn Văn Ngọc. Sau đó, Phương ký xác nhận và trình Chủ tịch UBND phường ký dù không có cuộc họp thực tế.

Tiếp đó, Phương tiếp tục lập “Biên bản xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất” với nội dung không đúng sự thật, không tiến hành xác minh thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Trên cơ sở các tài liệu giả mạo, Phương tham mưu UBND phường ban hành tờ trình, báo cáo đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Ngọc.

Ngày 27/5/2022, UBND thị xã Hương Thủy đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 133 cho vợ chồng ông Ngọc, trong khi các đối tượng không đủ điều kiện được cấp giấy theo quy định pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngọc để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.