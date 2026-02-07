Ngày trả giá trong đơn độc của người đàn ông đoạt mạng hàng xóm

TPO - Không nhà cửa, sống nhờ nhà anh trai nhiều năm, Thái đã trả ơn bằng việc đoạt mạng người hàng xóm chỉ vì nghi ngờ bị nói xấu, sợ bị đuổi đi. Ngày hầu tòa, bị cáo đứng trước vành móng ngựa trong sự đơn độc, không một người thân đến dự.

Đoạt mạng hàng xóm vì nghi bị nói xấu

Lô Văn Thái (SN 1992, trú bản Sơn Hà, xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An), là con thứ tư trong gia đình có năm anh chị em. Không được đi học, không biết chữ, lớn lên quanh quẩn ở bản làng, Thái gần như không có nghề nghiệp ổn định. Khả năng nhận thức hạn chế khiến người đàn ông này càng khó hòa nhập, lạc lõng trong chính cuộc sống của mình.

Năm 2010, Thái chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ ở xã bên, không đăng ký kết hôn. Hai đứa con ra đời nhưng cái nghèo cứ bám riết. Khi thì cả nhà về bên nội, lúc lại sang bên ngoại nương nhờ. Đến năm 2018, Thái bỏ đi làm ăn, vợ con về nhà ngoại sinh sống.

Bị cáo Lô Văn Thái tại tòa.

Khi trở về, không còn mái nhà của riêng mình, Thái tìm đến tá túc tại nhà anh trai là Lô Văn Sao. Ban đầu, sự cưu mang của anh chị ruột thịt được xem như lẽ tự nhiên. Nhưng rồi, những ngày dài không chịu làm ăn, thường xuyên rượu chè của Thái khiến không khí gia đình ngày một nặng nề. Những lời qua tiếng lại, những ánh nhìn khó chịu tích tụ dần, dù không phải lúc nào cũng nói thẳng ra.

Sáng 15/9/2024, ông Kha Văn T. (SN 1975, trú cùng xóm) đến nhà anh trai Thái chơi. Thái nghe ông T. nói với chị dâu đuổi mình đi, không cho ở nhờ nữa. Ngồi phía trong, men rượu đã ngấm, cộng với sự nghi ngờ tích tụ từ trước, Thái tin rằng ông T. là người hay nói xấu mình, xúi giục chị dâu đuổi mình ra khỏi nhà.

Cơn ức chế nhanh chóng biến thành bạo lực. Thái chạy ra bãi vật liệu xây dựng, lấy một chiếc xẻng có lưỡi kim loại, lao vào đánh nhiều nhát về phía ông T. Bị đánh bất ngờ, nạn nhân chỉ kịp đưa tay chân ra chống đỡ. Khi lưỡi xẻng rơi ra, Thái tiếp tục dùng cán gỗ vụt vào đầu ông T. Chỉ đến khi có người chạy vào can ngăn, ông T. giật được cán xẻng, Thái mới bỏ chạy.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại. Thái lấy tiếp một ống tuýp kim loại đuổi theo. Ông T. bỏ chạy được chừng 25 mét thì ngã xuống. Những cú đánh tiếp theo giáng vào vùng đầu khiến nạn nhân gục xuống, bất tỉnh. Người dân nhanh chóng đưa ông T. đi cấp cứu. Sau thời gian điều trị, đầu tháng 10/2024, ông T. được về nhà tiếp tục phục hồi.

Thái dùng xẻng, ống tuýp đoạt mạng hàng xóm của anh trai vì nghi bị nói xấu.

Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể là 41%. Tưởng như bi kịch đã dừng lại ở đó, nhưng hơn ba tháng sau, ngày 17/1/2025, ông T. tử vong. Cái chết đến muộn, nhưng đủ để biến vụ việc từ một vụ cố ý gây thương tích thành án giết người.

Quá trình điều tra cho thấy, Thái có biểu hiện trầm cảm, ít nói. Cơ quan chức năng trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Kết luận xác định, Thái bị rối loạn thần kinh di chứng và khởi phát muộn do sử dụng thuốc phiện. Tại thời điểm trước, trong và sau khi gây án, bị cáo có đủ khả năng nhận thức nhưng bị hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Trả giá

Phòng xử án của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An sáng hôm ấy lặng lẽ đến lạ. Không có tiếng xì xào của người nhà bị hại, cũng chẳng thấy bóng dáng người thân bị cáo. Những hàng ghế dành cho người tham dự trống trơn. Chỉ còn Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát, luật sư trợ giúp pháp lý và bị cáo Lô Văn Thái.

Nam bị cáo đứng trước Hội đồng xét xử với dáng vẻ mệt mỏi, lầm lì. Trước các câu hỏi, bị cáo gật đầu thừa nhận đã dùng xẻng và tuýp sắt đánh ông T. Khi được hỏi lý do, Thái khai: “Do bị hại hay nói xấu bị cáo với gia đình anh trai, chị dâu”.

“Bị cáo nói chỉ đánh dọa, nhưng tại sao lại đuổi đánh dù bị hại đã bỏ chạy, lại đánh vào vùng đầu là nơi nguy hiểm?”, vị thẩm phán truy vấn. Thái im lặng, cúi đầu. Sự im lặng kéo dài giữa phòng xử, như một khoảng trống không thể lấp đầy bằng bất cứ lời biện minh nào.

Lô Văn Thái nhận bản án 15 năm tù.

Luật sư trợ giúp pháp lý đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ: bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, không nhà cửa, sống nhờ anh trai, chị dâu; bị hạn chế khả năng điều khiển hành vi theo kết luận giám định; sau khi phạm tội, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Trong lời nói sau cùng, Thái xin được giảm án để sớm trở về, mong có cơ hội gặp lại hai đứa con. Từ ngày người vợ đưa con đi nơi khác sống, Thái ít được gặp. Giọng nói nhỏ, ngập ngừng, người đàn ông 33 tuổi như đã kiệt sức sau chính bi kịch do mình gây ra.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Lô Văn Thái 15 năm tù.

Phiên tòa khép lại trong lặng lẽ. Bị cáo được dẫn giải ra ngoài, dáng người khuất dần sau cánh cửa phòng xử. Ở đâu đó, hai đứa trẻ vẫn lớn lên thiếu vắng cha. Còn người đã nằm xuống thì không thể quay về.