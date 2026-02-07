Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chủ doanh nghiệp hứa hẹn gửi tiền 'cảm ơn' để trúng thầu dự án gần 3.000 tỷ đồng

Hoàng An
TPO - Để được trúng thầu thi công dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk) có tổng mức đầu tư 2.993 tỷ đồng, bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) hứa hẹn với ông Lê Văn Hiến, Giám đốc Ban 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc gửi tiền "cảm ơn".

Hứa hẹn 'cảm ơn' nếu được trúng thầu

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) cũ, Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Trong đó, bị can Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ); Lê Văn Hiến (Giám đốc Ban 8 trực thuộc Bộ) bị truy tố tội "Nhận hối lộ"; bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị truy tố về 3 tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ".

Cáo trạng xác định, ông Dân dùng thủ đoạn “thông thầu” để triển khai 5 gói thầu tại 4 dự án do Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Như tại dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk) có tổng mức đầu tư 2.993 tỷ đồng, triển khai từ tháng 3/2009, được Bộ NN&PTNT giao Ban 8 thực hiện.

Đến tháng 6/2014, biết Ban 8 sắp triển khai đấu thầu gói thầu số 13 và 17, ông Nguyễn Văn Dân gặp ông Lê Văn Hiến (Giám đốc Ban 8) đề nghị “tạo điều kiện” cho Công ty Hoàng Dân tham gia thực hiện các gói thầu trên.

Khi đó, ông Dân hứa hẹn Công ty Hoàng Dân sẽ "cảm ơn" sau. Ông Hiến đồng ý nhưng nói phải được sự đồng tình của bị can Trần Tố Nghị (khi đó là Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN&PTNT).

Khoảng hai tuần sau, khi ông Trần Tố Nghị làm việc với Ban 8, ông Hiến gọi ông Dân vào gặp ông Nghị. Trong cuộc gặp, ông Dân đề nghị được tham gia dự thầu, trúng thầu gói thầu số 13, 17 và hứa sẽ có quà cảm ơn sau khi trúng thầu. Nghe vậy, ông Nghị và Hiến đều “gật đầu”.

screen-shot-2026-02-07-at-162817.png
Một số bị can trong vụ án.

Rải tiền tỷ 'cảm ơn'

Ông Dân sau đó đã giao cho bị can Vũ Đình Thịnh (Phó Giám đốc) liên hệ ông Hiến để phối hợp trong quá trình đấu thầu. Do ông Lê Văn Hiến được điều động giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các dự án nông nghiệp từ 1/8/2014, còn ông Mai Quang Vượng (Phó Giám đốc Ban) được bổ nhiệm là Quyền Giám đốc, sau đó là Giám đốc Ban. Trước khi chuyển công tác, ông Hiến chỉ đạo người kế nhiệm mình tiếp tục "tạo điều kiện" cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Theo Viện Kiểm sát, dựa trên cơ sở số liệu trong file dữ liệu dự toán do Ban 8 cung cấp, ông Nguyễn Văn Dân đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng hồ sơ dự thầu với giá thấp hơn giá dự toán của chủ đầu tư để tham gia dự thầu.

Đến khoảng tháng 7/2014, trước khi ông Hiến được điều động ra Hà Nội làm việc, ông Dân gặp và đưa cho ông Hiến 3 tỷ đồng. Cuối năm 2014 và đầu 2015, ông Dân nhiều lần đưa tổng cộng 3 tỷ đồng cho ông Nghị.

Ngoài ra, Giám đốc Công ty Hoàng Dân còn đưa 2 tỷ đồng cho ông Mai Quang Vượng (Phó giám đốc Ban 8); đưa cho ông Trần Văn Nhì (Trưởng Phòng Kế hoạch thẩm định Ban 8) 1 tỷ đồng và Trần Văn Tiến (cán bộ Phòng Kế hoạch thẩm định) 75 triệu đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, sau khi trúng thầu, bị can Vũ Đình Thịnh gửi cho bộ phận kế toán của Công ty Hoàng Dân các file tài liệu liên quan đến lập dự toán, thanh quyết toán gói thầu để Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính của Công ty Hoàng Dân) và Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng) “vẽ” các chi phí đầu vào, xuất hóa đơn cho chủ đầu tư theo khối lượng nghiệm thu, thanh toán.

Và để hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán với chủ đầu tư theo hợp đồng đã ký và giá trị nghiệm thu đối với gói thầu số 13, Công ty Hoàng Dân đã mua 1.435 hóa đơn khống, nâng khống một phần giá trị hàng hóa trên hóa đơn của 21 doanh nghiệp, với tổng số tiền nâng khống là hơn 32 tỷ đồng.

Đối với gói thầu số 17, Công ty Hoàng Dân mua 696 hóa đơn khống, nâng khống một phần giá trị hàng hóa trên hóa đơn của 23 doanh nghiệp, với tổng số tiền nâng khống hơn 40 tỷ đồng.

Hoàng An
#Bộ Nông nghiệp #Cảm ơn #nhận hối lộ #Đưa hối lộ #Trúng thầu #Trúng thầu dự án #Doanh nghiệp trúng thầu dự án

