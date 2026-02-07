Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt nhóm đối tượng trộm hơn 5.200 con chó

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá thành công, bắt 6 đối tượng manh động, sẵn sàng đe dọa, uy hiếp chủ nhà để trộm hơn 5.200 con chó.

Ngày 7/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ 6 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm chó với hơn 5.200 con từ năm 2025 đến nay. Các đối tượng bị bắt gồm Hoàng Văn Hoan (SN 1984, cầm đầu), Trần Minh Báu (SN 1985), Phạm Minh Phúc (SN 1989), Nguyễn Văn Đức (SN 1989, cùng trú Gia Lai); Trần Văn Toàn (SN 1986) và Hoàng Văn Hùng (SN 1986, cùng trú Quảng Ngãi).

tien-phong.png
Số lượng chó vừa được cơ quan công an phát hiện kịp thời.

Tại thời điểm khám xét căn nhà trên đường Lê Đại Hành, công an thu giữ 23 con chó (khoảng 270kg) cùng nhiều tang vật như ớt bột, bình xịt hơi cay, bộ kích điện, thòng lọng, xe máy, kìm, băng keo, đèn pin… Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2025 đến nay, các đối tượng hoạt động manh động, sẵn sàng phá cổng xông vào nhà dân để bắt chó, thậm chí đe dọa, uy hiếp chủ nhà. Nếu bị phát hiện, các đối tượng sẽ chống trả quyết liệt để tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian trên, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nhóm của Báu, Phúc và Đức tập trung tại nhà Hoan trên đường Lữ Gia, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai. Đến thời điểm khoảng 23h, cả nhóm thay đổi trang phục, phương tiện rồi chia thành từng cặp đi trộm chó tại vùng ven phường Pleiku và các xã Ia Grai, Đak Đoa, Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

1.png
Một số công cụ các đối tượng dùng để trộm chó.

Sau khi bắt được số lượng nhất định, các đối tượng đem về tập kết tại căn nhà ở số 24 đường Lê Đại Hành. Riêng Hùng có nhiệm vụ trực sẵn, mở cửa nhận chó. Phần lớn số chó trộm được bán cho Toàn tiêu thụ, số ít chó chết được bán lẻ. Trung bình mỗi đêm nhóm này trộm khoảng 20 con chó (tương đương 200kg).

Qua thống kê cơ quan công an, từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã trộm hơn 5.200 con chó, tổng trọng lượng khoảng 52 tấn và thu lợi bất chính ước tính 2,6 tỷ đồng.

Tiền Lê
#trộm chó #Gia Lai #điều tra #manh động #cơ quan công an #chích điện #thòng lọng

Xem thêm

Cùng chuyên mục