Bắt giữ kẻ đổ xăng đốt vợ và cháu sau cuộc nhậu ở Quảng Ngãi

TPO - Sau cuộc nhậu với cháu vợ, C. xảy ra mâu thuẫn với vợ khi bị ngăn cản đi mua thêm rượu. Trong lúc nóng giận và có nồng độ cồn trong người, C. đã dùng xăng tạt vào người vợ và cháu vợ ngay bên bếp lửa đang cháy, khiến hai nạn nhân bị bỏng nặng.

Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng R.C. (49 tuổi, quê quán tỉnh Gia Lai) về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khuya ngày 20/06/2025, tại chòi rẫy thuộc Công ty cao su Duy Tân (xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi), sau khi uống hết rượu cùng cháu vợ là anh R.C.Y., đối tượng R.C. muốn đi mua thêm rượu nhưng bị vợ là chị Y.Y. ngăn cản.

Trong lúc nóng giận và có nồng độ cồn trong người, C. đã đổ can xăng hơn 4 lít xuống nền nhà và tạt trực tiếp vào người chị Y. (lúc này đang ngồi cạnh bếp lửa) cùng anh R.C.Y. Ngọn lửa từ bếp củi nhanh chóng bùng phát và bao trùm lấy cả hai người, khiến hai nạn nhân bị bỏng nặng. Sau khi gây án, C. đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận định đây là vụ án có tính chất manh động, đặc biệt nguy hiểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Gia Lai để tổ chức truy bắt đối tượng.

R.C. tại cơ quan Công an.

Sau nhiều tháng lẩn trốn, đến ngày 28/1/2026, các trinh sát phát hiện R.C. xuất hiện tại địa bàn xã Chư Puh (tỉnh Gia Lai) nên đã phối hợp bắt giữ.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, R.C. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam R.C. về tội giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ án là lời cảnh tỉnh về những hệ lụy nghiêm trọng do lạm dụng rượu, bia, dẫn đến hành vi bạo lực mất kiểm soát. Do đó, công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiểm soát hành vi cá nhân, tránh để những mâu thuẫn nhỏ dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo quy định pháp luật, việc thực hiện hành vi phạm tội trong tình trạng say rượu không được xem là tình tiết giảm nhẹ, thậm chí trong nhiều trường hợp còn bị xem xét là tình tiết tăng nặng.