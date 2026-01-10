Bị xử phạt vì đốt pháo mừng tân gia

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoàng Dương
TPO - Ngày 10/1/2026, Công an xã Thống Nhất, (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã lập hồ sơ xử lý một trường hợp sử dụng trái phép pháo nổ sau khi phát hiện video vi phạm được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Thống Nhất phát hiện tài khoản Facebook “Nguyễn Văn Hân” đăng bài viết kèm video ghi lại cảnh đốt pháo nổ với nội dung mừng “tân gia nhà mới”. Qua xác minh, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Hân, sinh năm 1989, trú tại thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất.

Hình ảnh đốt pháo mừng tân gia được đăng tải lên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan công an, Hân thừa nhận đã mua pháo từ một người không quen biết, mang về đốt trong ngày 4/1/2026 và quay video đăng lên trang Facebook cá nhân. Người vi phạm cho biết đã nhận thức được hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm.

Công an xã Thống Nhất đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định. Theo Điều 13, Nghị định số 282/2025/NĐ,CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ, hành vi sử dụng trái phép pháo nổ có thể bị xử phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Công an xã Thống Nhất đề nghị người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định về quản lý, sử dụng pháo, không chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ dưới mọi hình thức, đồng thời không đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Hoàng Dương
