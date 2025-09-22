Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đề xuất doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được nghiên cứu, sản xuất pháo hoa nổ

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Bộ Công an, Nghị định số 137/2020, Thủ tướng Chính phủ chỉ cho phép các tổ chức, doanh nghiệp được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ mới được phép nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa, là chưa phù hợp thực tiễn.

Ngày 22/9, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của: Nghị định 96/2016, Nghị định 99/2016, Nghị định 137/2020, Nghị định 154/2024 của Chính phủ...

Đối với Nghị định số 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo, theo Bộ Công an, quy định chỉ cho phép các tổ chức, doanh nghiệp được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ mới được phép nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa.

screen-shot-2025-09-22-at-173415.png
Pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Hiện Bộ Quốc phòng chỉ giao đơn vị duy nhất là Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) sản xuất pháo hoa nên số lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường chưa đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và người dân. Từ đó dẫn tới các trường hợp lợi dụng tăng giá thành sản phẩm do lượng hàng khan hiếm.

Việc quy định chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng giao nhiệm vụ mới được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất nhập khẩu pháo hoa nổ cũng chưa phù hợp với thực tiễn. Trong khi đó, pháo hoa thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nên Bộ Công an cho rằng, chưa phù hợp, thống nhất với Luật Đầu tư.

Bộ Công an đề xuất sửa đổi Nghị định số 137/2020 theo hướng quy định Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an cũng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.

Các cơ quan, tổ chức sử dụng pháo hoa nổ để biểu diễn, thi đấu phải được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức biểu diễn, thi đấu cho phép và do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, được giao nhiệm vụ sản xuất cung cấp.

Hoàng An
#Bộ Công an #Sản xuất pháp hoa #Đề xuất pháp hoa #Bộ Tư pháp #Kinh doanh pháo hoa

