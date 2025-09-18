Hứa làm sổ đỏ rồi chiếm đoạt tiền, cựu cán bộ lĩnh 14 năm tù

TPO - Bị cáo Trịnh Xuân Hạnh (SN 1976, cựu cán bộ Viện quản lý Kinh tế và Môi trường thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam) bị Tòa án tuyên 14 năm tù với cáo buộc chiếm đoạt tiền tỷ để hứa làm sổ đỏ cho người dân.

Ngày 18/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trịnh Xuân Hạnh (SN 1976, cựu cán bộ Viện quản lý Kinh tế và Môi trường thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam) mức án 14 năm tù và Trần Văn Pháp (SN 1964, trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy cũ) 12 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2003, bà Phan Thị Xuyến (SN 1958, ở Hà Nội) mua 9 thửa đất nông nghiệp có diện tích 1.890m2 của các hộ dân ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm cũ. Năm 2016, bà Xuyến nói với ông Vũ Đình Phúc (SN 1963, ở Hà Nội) về việc UBND phường Đông Ngạc ra thông báo thu hồi một phần diện tích đất nêu trên để thực hiện dự án xây nhà văn hóa tổ dân phố.

Hai người này thỏa thuận, nếu ông Phúc làm được “sổ đỏ” thời hạn sử dụng đất 50 năm thì bà Xuyến sẽ sang tên 1/2 diện tích đất của mình cho ông Phúc. Còn chi phí làm sổ đỏ, ông Phúc phải tự bỏ ra.

Thông qua mối quan hệ, ông Phúc gặp Trần Văn Pháp (khi đó được giới thiệu là Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường) và bị cáo Trịnh Xuân Hạnh. Cả nhóm đến xem thực địa thửa đất.

Sau đó, Pháp nói lại có thể làm được “sổ đỏ” đất nông nghiệp 50 năm và dịch chuyển dự án đi vị trí khác. Chi phí làm sổ hết 3 tỷ đồng, phải đưa trước 2 tỷ đồng và sau khi ra sổ thì đưa nốt số tiền còn lại.

Về phần minh, ông Phúc và bà Xuyến ký thỏa thuận ủy quyền cho ông Phúc làm các thủ tục liên quan đến việc xin cấp, nộp thuế và lệ phí, nhận và trả “sổ đỏ” cùng mức thù lao như thỏa thuận trước đó.

Từ 10/12/2016 – 26/2/2017, vợ chồng ông Phúc đưa cho Pháp 2 tỷ đồng để làm “sổ đỏ”. Ông Phúc yêu cầu viết giấy nhận tiền nhưng ông Pháp không đồng ý và bảo bà Hoàng Thị Duyên (người trung gian) viết giấy nhận tiền.

Kết quả điều tra xác định, Pháp 3 lần đưa 1,5 tỷ đồng cho Hạnh để lo làm giấy tờ đất nông nghiệp và 1 lần chuyển khoản... Đồng thời, Pháp cũng giới thiệu ông Phúc, bà Duyên gặp trực tiếp Hạnh và nói Hạnh làm ở Bộ Tài nguyên và Môi trường, sẽ hướng dẫn các thủ tục giấy tờ xin cấp “sổ đỏ”.

Tháng 6/2017, bà Xuyến tiếp tục nhận được thông báo của UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND phường Đông Ngạc về việc thu hồi một phần diện tích đất. Lúc này, Hạnh gặp, hứa hẹn giúp ông Phúc và bà Xuyến làm “sổ đỏ” thửa đất nông nghiệp 20 năm với diện tích 197m2 thành đất ở lâu dài, có giá trị cao hơn. Hạnh báo chi phí làm sổ hết 600 triệu đồng.

Trong các tháng 7-8/2017, bà Xuyến, ông Phúc đưa cho Hạnh đủ 600 triệu theo yêu cầu.

Ngày 21/10/2017, Hạnh đến trụ sở văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Bắc Từ Liêm cũ nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đính chính thông tin nội dung rồi đưa lại cho bà Xuyến. Khi xem sổ vẫn là sổ đất nông nghiệp mà bà Xuyến đã đưa cho Hạnh trước đó, chỉ có nội dung đính chính phần diện tích sau khi thu hồi là 197m2, không phải là đất ở lâu dài như thỏa thuận. Do đó, cả hai người nhiều lần yêu cầu Hạnh, Pháp trả lại tiền nhưng không được.

Giữa năm 2021, ông Phúc gửi đơn tố giác người đến cơ quan công an. Năm 2023 - 2024, Pháp và Hạnh lần lượt bị bắt giữ.

Ngày 23/6/2023, UBND quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục có quyết định thu hồi toàn bộ phần diện tích còn lại của bà xuyến để thực hiện dự án xây dựng mới. Hiện tại, toàn bộ thửa đất nông nghiệp của bà Xuyến đã bị thu hồi hết.