Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệt phá đường dây buôn bán hơn 6 tấn pháo nổ

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ "khủng" hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn cực kỳ tinh vi trên không gian mạng vừa bị Công an Hà Tĩnh đấu tranh, triệt phá.

Ngày 13/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ hoạt động xuyên tỉnh với thủ đoạn cực kỳ tinh vi trên không gian mạng.

Theo cơ quan điều tra, từ đầu tháng 10, công an phát hiện nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Telegram để rao bán pháo nổ.

Cụ thể nhóm này lập hàng chục kênh với cả nghìn thành viên, hoạt động như một "chợ pháo ngầm", dùng tài khoản ảo, ngân hàng ảo, sim rác để giao dịch.

ban-sao-do-minh-tri-1763004457624116412761.jpg
Đỗ Minh Trí tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua điều tra, công an xác định, Đỗ Minh Trí (SN 2000, Hà Nội) là mắt xích trong đường dây. Qua khám xét nơi ở, ngành chức năng thu giữ hơn 56kg pháo nổ, 19kg thuốc pháo và 200m dây cháy chậm.

Từ lời khai của Trí, công an bắt Nguyễn Xuân Hùng (SN 1982, Nghệ An) và Nguyễn Thị Lệ (SN 1988, Quảng Trị) người cung cấp hàng cấm và thu giữ 260kg pháo.

ban-sao-nguyen-tuan-anh-va-nguyen-si-cuong-1763004507245910222238.jpg
Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Sỹ Cường bị bắt giữ để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm (Ảnh: Công an cung cấp)

Mở rộng điều tra, công an bắt thêm Nguyễn Văn Tặng (35 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi, trú tại TP.HCM), Nguyễn Sỹ Cường (28 tuổi, trú tỉnh Nghệ An), thu tổng cộng 510kg pháo nổ, 2 ô tô và một xe máy.

Từ ngày 7 đến 11/11, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng về các tội Buôn bán hàng cấm và Vận chuyển hàng cấm.

Qua đấu tranh, cảnh sát làm rõ đường dây này hoạt động từ tháng 9/2025 đến nay với khối lượng giao dịch ước tính lên đến 3,5 tỉ đồng, tương đương từ 6-7 tấn pháo nổ.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Pháo nổ #buôn bán pháo #Công an Hà Tĩnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục