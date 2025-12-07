An Giang kiện toàn tổ công tác đặc biệt, siết vi phạm đất đai tại Phú Quốc

TPO - UBND tỉnh An Giang vừa quyết định kiện toàn Tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng tại đặc khu Phú Quốc. Tổ công tác có quyền huy động lực lượng liên ngành, yêu cầu cung cấp hồ sơ, kiểm tra thực địa và kiến nghị xử lý cán bộ nếu để xảy ra sai phạm.

Nhằm siết chặt kỷ cương quản lý đất đai, bảo vệ rừng và trật tự xây dựng tại đặc khu Phú Quốc nơi thời gian qua liên tục phát sinh các vụ việc phức tạp, UBND tỉnh An Giang vừa Quyết định kiện toàn Tổ công tác đặc biệt về kiểm tra, xử lý vi phạm trong ba lĩnh vực nói trên.

Một góc đặc khu Phú Quốc.

Theo quyết định, Tổ công tác do ông Ngô Công Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang làm Tổ trưởng. Ba Phó Tổ trưởng gồm ông Võ Văn Lên - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (Thường trực Tổ công tác), ông Đào Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc. Thành phần Tổ công tác trải rộng từ công an, viện kiểm sát, kiểm lâm, tài chính đến các phòng chuyên môn của đặc khu.

Tổ công tác được giao nhiệm vụ đôn đốc, giám sát, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về quản lý đất đai, lâm nghiệp và xây dựng.

Đặc biệt, Tổ có thẩm quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp hồ sơ; thực hiện kiểm tra thực địa những khu vực có dấu hiệu vi phạm; và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý cán bộ, công chức có dấu hiệu vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng đất đai, lâm nghiệp và xây dựng.

Một điểm đáng chú ý trong quyết định là Tổ công tác được quyền tổ chức lực lượng liên ngành, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, truy quét đối tượng có hành vi lấn chiếm đất rừng, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép.

Tổ cũng được sử dụng các biện pháp kỹ thuật như đo đạc, xác định tọa độ, giám định và định giá để làm rõ hiện trạng các khu vực vi phạm. Trường hợp có xung đột thẩm quyền đối với vụ việc, hành vi vi phạm thì áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh để thực hiện.

"Tổ được quyền trưng dụng các lực lượng công an, cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành có liên quan và chính quyền địa phương tham gia thực hiện nhiệm vụ; được huy động các phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ theo quy định", quyết định nêu rõ.