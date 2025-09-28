Cà Mau lập tổ công tác, xử lý dứt điểm việc nhà máy rác duy nhất phải đóng cửa

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa thành lập Tổ công tác rà soát toàn diện hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau. Trong đó, Tổ cũng sẽ xem xét giải quyết dứt điểm kiến nghị kéo dài liên quan đến đơn giá xử lý rác tại nhà máy này, giải quyết dứt điểm tình trạng ùn ứ rác sau khi nhà máy duy nhất trên phải tạm đóng cửa chờ đơn giá mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định thành lập Tổ công tác để xác định pháp lý nguồn vốn đầu tư và thực trạng hoạt động của dự án Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau (phường An Xuyên), do Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (Công ty Công Lý) làm chủ đầu tư.

Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau (phường An Xuyên).

Động thái này được xem là bước đi nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài nhiều năm. Đặc biệt, liên quan đến đề nghị của chủ đầu tư về việc điều tăng đơn giá xử lý rác thải.

Theo quyết định, tổ công tác do ông Huỳnh Hữu Trí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm Tổ trưởng. Tổ phó là lãnh đạo Sở Tài chính và Công an tỉnh, thành viên gồm đại diện nhiều sở, ngành và chính quyền địa phương.

Nhiệm vụ của tổ công tác là xác định Công ty Công Lý đã nộp khoản tiền hỗ trợ của nhà nước cho dự án hay chưa. Từ đó xác định dự án có thuộc diện được hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP của Chính phủ hay không.

Song song đó, tổ công tác sẽ kiểm tra thực trạng vận hành của nhà máy, đánh giá nguồn vốn đầu tư và giải quyết dứt điểm kiến nghị kéo dài của công ty liên quan đến đơn giá xử lý rác. UBND tỉnh giao quyền cho tổ công tác được yêu cầu Công ty Công Lý cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, tài chính, công nghệ phục vụ việc xác minh.

Tổ công tác cũng được quyền huy động sự phối hợp từ các sở, ngành, đơn vị liên quan và trong trường hợp cần thiết có thể trưng dụng thêm nhân sự từ các cơ quan chức năng.

Như báo Tiền Phong thông tin, từ ngày 16/6/2025, Công ty Công Lý tạm đóng cửa Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau để chờ đơn giá xử lý rác mới từ tỉnh. Do đơn giá xử lý rác thải áp dụng từ năm 2015 đến nay, công ty vận hành nhà máy ngày càng thua lỗ.

Sau nhiều cuộc họp bàn bạc, doanh nghiệp và chính quyền vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Phía Công ty Công Lý kiến nghị UBND tỉnh ban hành đơn giá xử lý rác mới với mức 478.585 đồng (chưa bao gồm thuế VAT), ký hợp đồng xử lý rác thải trong thời gian 10 năm, công ty sẽ tiếp tục vận hành nhà máy xử lý rác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau vẫn cho rằng, đơn giá xử lý rác hơn 478.000 đồng/tấn như công ty đề xuất sẽ không đủ cơ sở trình UBND tỉnh ban hành. Do đó, thời gian tới nhà máy xử lý rác có thể tiếp tục đóng cửa, Sở này sẽ hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện mô hình xử lý rác thải phù hợp thực tế.

Sau khi Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau tạm dừng hoạt động, toàn bộ rác thải sinh hoạt trên địa bàn được thu gom chôn lấp trong bãi rác tạm. Dự kiến, các bãi rác tạm sẽ tiếp nhận rác chôn lấp được tới hết năm nay.