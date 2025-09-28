Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cà Mau lập tổ công tác, xử lý dứt điểm việc nhà máy rác duy nhất phải đóng cửa

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa thành lập Tổ công tác rà soát toàn diện hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau. Trong đó, Tổ cũng sẽ xem xét giải quyết dứt điểm kiến nghị kéo dài liên quan đến đơn giá xử lý rác tại nhà máy này, giải quyết dứt điểm tình trạng ùn ứ rác sau khi nhà máy duy nhất trên phải tạm đóng cửa chờ đơn giá mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định thành lập Tổ công tác để xác định pháp lý nguồn vốn đầu tư và thực trạng hoạt động của dự án Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau (phường An Xuyên), do Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (Công ty Công Lý) làm chủ đầu tư.

552553449-775775312106990-909809489080427013-n.jpg
Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau (phường An Xuyên).

Động thái này được xem là bước đi nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài nhiều năm. Đặc biệt, liên quan đến đề nghị của chủ đầu tư về việc điều tăng đơn giá xử lý rác thải.

Theo quyết định, tổ công tác do ông Huỳnh Hữu Trí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm Tổ trưởng. Tổ phó là lãnh đạo Sở Tài chính và Công an tỉnh, thành viên gồm đại diện nhiều sở, ngành và chính quyền địa phương.

Nhiệm vụ của tổ công tác là xác định Công ty Công Lý đã nộp khoản tiền hỗ trợ của nhà nước cho dự án hay chưa. Từ đó xác định dự án có thuộc diện được hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP của Chính phủ hay không.

Song song đó, tổ công tác sẽ kiểm tra thực trạng vận hành của nhà máy, đánh giá nguồn vốn đầu tư và giải quyết dứt điểm kiến nghị kéo dài của công ty liên quan đến đơn giá xử lý rác. UBND tỉnh giao quyền cho tổ công tác được yêu cầu Công ty Công Lý cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, tài chính, công nghệ phục vụ việc xác minh.

Tổ công tác cũng được quyền huy động sự phối hợp từ các sở, ngành, đơn vị liên quan và trong trường hợp cần thiết có thể trưng dụng thêm nhân sự từ các cơ quan chức năng.

Như báo Tiền Phong thông tin, từ ngày 16/6/2025, Công ty Công Lý tạm đóng cửa Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau để chờ đơn giá xử lý rác mới từ tỉnh. Do đơn giá xử lý rác thải áp dụng từ năm 2015 đến nay, công ty vận hành nhà máy ngày càng thua lỗ.

Sau nhiều cuộc họp bàn bạc, doanh nghiệp và chính quyền vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Phía Công ty Công Lý kiến nghị UBND tỉnh ban hành đơn giá xử lý rác mới với mức 478.585 đồng (chưa bao gồm thuế VAT), ký hợp đồng xử lý rác thải trong thời gian 10 năm, công ty sẽ tiếp tục vận hành nhà máy xử lý rác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau vẫn cho rằng, đơn giá xử lý rác hơn 478.000 đồng/tấn như công ty đề xuất sẽ không đủ cơ sở trình UBND tỉnh ban hành. Do đó, thời gian tới nhà máy xử lý rác có thể tiếp tục đóng cửa, Sở này sẽ hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện mô hình xử lý rác thải phù hợp thực tế.

Sau khi Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau tạm dừng hoạt động, toàn bộ rác thải sinh hoạt trên địa bàn được thu gom chôn lấp trong bãi rác tạm. Dự kiến, các bãi rác tạm sẽ tiếp nhận rác chôn lấp được tới hết năm nay.

Tân Lộc
#Cà Mau #xử lý rác thải #Nhà máy rác #đơn giá rác #tổ công tác #UBND tỉnh Cà Mau #Công ty Công lý #đóng cửa

Xem thêm

Cùng chuyên mục