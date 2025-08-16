Cà Mau: Không qua được 'cửa' Sở NN& MT, Nhà máy xử lý rác thải chấp nhận đóng cửa kéo dài

TPO - Nhà máy xử lý rác duy nhất tại Cà Mau đứng trước nguy cơ đóng cửa kéo dài, do chưa thống nhất được đơn giá xử lý mới giữa Sở NN&MT Cà Mau với đơn vị vận hành nhà máy.

Ngày 16/8, nguồn tin của PV Tiền Phong, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Cà Mau vừa báo cáo UBND tỉnh giải quyết kiến nghị về đơn giá xử lý rác sinh hoạt của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý) - đơn vị vận hành lại Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau.

Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau vẫn đóng cửa chờ giá mới.

Công ty Công Lý kiến nghị UBND tỉnh ban hành đơn giá xử lý rác mới mức 478.585 đồng (chưa bao gồm thuế VAT), ký hợp đồng xử lý rác thải trong thời gian 10 năm, công ty sẽ tiếp tục vận hành nhà máy xử lý rác. Đơn giá mới này tăng hơn 128.500 đồng/tấn so với đơn giá áp dụng trước đó (giá cũ 350.000 đồng/tấn).

“Trường hợp đơn giá xử lý rác thấp hơn đề xuất trên nhà máy hoạt động sẽ không có lãi, xin tiếp tục đóng cửa nhà máy”, Công ty Công Lý đề xuất, và công ty sẽ không giải trình, chỉnh sửa hồ sơ phương án giá thêm nữa.

Với kiến nghị trên của Công ty Công Lý, Sở NN&MT Cà Mau vẫn cho rằng, đơn giá xử lý rác hơn 478.000 đồng/tấn như công ty đề xuất sẽ không đủ cơ sở trình UBND tỉnh ban hành. Do đó, thời gian tới nhà máy xử lý rác có thể tiếp tục đóng cửa, Sở này sẽ hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện mô hình xử lý rác thải phù hợp thực tế.

Sở NN&MT kiến nghị, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các sở ngành liên quan xúc tiến mời gọi nhà đầu tư thêm các dự án xử lý rác thải sinh hoạt tại các vị trí đã quy hoạch.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, từ ngày 16/6/2025, Công ty Công Lý tạm đóng cửa Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau để chờ đơn giá xử lý rác mới từ tỉnh. Do đơn giá xử lý rác thải áp dụng từ năm 2015 đến nay, công ty vận hành nhà máy ngày càng thua lỗ.

Sau khi nhà máy xử lý rác duy nhất của tỉnh dừng hoạt động, Cà Mau phải vận hành lại các bãi chôn lấp rác tạm, nhưng những bãi rác này cũng đang đầy, dự kiến chỉ đủ tiếp nhận rác tới hết năm nay tại TP. Cà Mau cũ.

Đối với rác tại địa bàn các huyện cũ, Sở NN&MT Cà Mau đã khảo sát, thống nhất tạm thời sử dụng bãi chôn lấp rác thải tại chỗ vừa đưa về bãi rác các địa phương lân cận đủ điều kiện.