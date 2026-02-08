Triệt phá đường dây bán gạo giả nhãn hiệu 'Thơm Lài Sữa'

TPO - Với hành vi đóng gói bao bì, in giả thông tin nhãn hiệu gạo “Thơm Lài Sữa”, người đàn ông ở Hà Tĩnh đã bị khởi tố để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”.

Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Hùng (SN 1974, trú tổ dân phố 5 Đại Nài, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đang thực hiện hành vi đóng gói, sản xuất gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cỏ May.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2,75 tấn gạo được đóng trong 275 bao bì giả, in thông tin nhãn hiệu “Cỏ May - Chất lượng thay lời nói” và chỉ dẫn địa lý nơi sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cỏ May (địa chỉ số 186, Quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp).

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Qua đấu tranh ban đầu, Phạm Văn Hùng khai nhận đã mua gạo sóc dẻo giá rẻ, nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, sau đó sử dụng bao bì giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” để đóng gói, bán cho Trần Kim Thơ (SN 1972, trú phường Thành Sen) với giá 13 triệu đồng/tấn nhằm thu lợi bất chính. Trước thời điểm bị phát hiện, Hùng đã bán cho Thơ 2 tấn gạo giả.

Cơ quan điều tra xác định, tổng khối lượng gạo giả Phạm Văn Hùng đã bán cho Trần Kim Thơ là 4,78 tấn. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận đã tiêu thụ số lượng lớn gạo giả mang nhãn hiệu khác cho nhiều cá nhân, cơ sở kinh doanh tại tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”.