Huệ Như bị tòa án Đức cấm tuyệt đối phát tán tin sai về chủ tịch Vingroup

TPO - Tòa án Đức vừa đưa ra phán quyết về vụ kiện Tập đoàn Vingroup kiện bà Đặng Thị Huệ (Huệ Như). Theo đó, Đặng Thị Huệ bị cấm tuyệt đối tiếp tục tạo, đăng tải, phát tán các hình ảnh đã qua xử lý (kể cả AI) liên quan đến hình ảnh của ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời chịu toàn bộ chi phí tố tụng.

Ngày 6/2/2026, Tòa án Khu vực Hanau (Đức) đã ra phán quyết chính thức trong vụ Vingroup khởi kiện Đặng Thị Huệ liên quan đến việc đăng tải các hình ảnh do AI tạo ra, có khuôn mặt và đặc điểm nhận diện giống ông Phạm Nhật Vượng trên Facebook.

Theo phán quyết, Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn Vingroup và quyết định: Cấm tuyệt đối bị đơn Đặng Thị Huệ tiếp tục tạo, đăng tải hoặc phát tán bất kỳ hình ảnh đã qua xử lý (kể cả bằng AI) liên quan đến hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng khi chưa có sự đồng ý.

Nếu vi phạm, bà Đặng Thị Huệ sẽ bị:

1. Phạt tiền tối đa 250.000 EUR cho mỗi lần vi phạm,

2. Hoặc phạt tù đến 6 tháng,

3. Tái phạm có thể đối mặt án tù lên tới 2 năm.

4. Bị đơn phải gánh toàn bộ chi phí tố tụng.

Tòa án Đức nhận định, dù hình ảnh được tạo ra bằng AI hay bất kỳ công cụ nào, chỉ cần khiến công chúng nhận diện rõ người bị nhắm tới và gây tổn hại danh dự, thì vẫn bị xem là hành vi xâm phạm quyền nhân thân. Tự do biểu đạt không phải là tấm vé miễn trừ cho việc bôi nhọ và trách nhiệm luôn thuộc về người tạo ra và lan truyền nội dung.

Phán quyết của tòa án Đức trong vụ kiện giữa Vingroup và Đặng Thị Huệ một lần nữa cảnh báo nghiêm khắc, khẳng định mọi cá nhân, dù sinh sống hay hoạt động ở bất kỳ quốc gia nào, đều phải tuân thủ pháp luật, không thể vì ở quốc gia khác mà được phép phỉ báng, vu khống tổ chức, cá nhân trong nước.

Trước đó, Vingroup đã quyết định khởi kiện hàng loạt các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước mà doanh nghiệp này cho rằng có hành vi sai sự thật, vu khống, phỉ báng lan truyền trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Vụ việc đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận, với nhiều ý kiến cho rằng việc Vingroup kiên quyết theo đuổi các vụ kiện đến cùng là hoàn toàn cần thiết. Điều này không chỉ giúp bảo vệ uy tín và danh dự của doanh nghiệp, mà còn góp phần tạo ra những tiền lệ pháp lý rõ ràng, nghiêm minh hơn đối với các hành vi vu khống, bôi nhọ trên không gian truyền thông hiện nay.

