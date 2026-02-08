Nhà sưu tập bị kẻ lừa đảo bán mất bộ tranh tiền tỷ

TPO - Biết ông H. muốn bán 277 bức tranh sơn dầu, sơn mài, màu nước, của nhiều họa sĩ đương đại Việt Nam và thế giới trong bộ sưu tập của mình, bị cáo Trần Tuấn Anh tìm gặp, lừa lấy bộ tranh đem bán với giá chỉ hơn 700 triệu đồng.

TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Trần Tuấn Anh (SN 1977, ở phường Cửa Nam) mức án 14 năm tù; Nguyễn Thị Huệ (SN 1989, ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) mức án 12 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Trần Tuấn Anh không nghề nghiệp ổn định nhưng cần tiền chi tiêu đã gian dối bản thân có khả năng làm sổ đỏ, chạy án, mua bán tranh, để lừa đảo.

Năm 2023, ông H. (SN 1961) muốn bán 277 bức tranh sơn dầu, sơn mài, màu nước, của nhiều họa sĩ đương đại Việt Nam và thế giới trong bộ sưu tập của mình. Biết việc này, bị cáo Trần Tuấn Anh đến đường Nghi Tàm, vào phòng tranh của các ông A., ông Q. và nói về việc muốn bán bộ sưu tập tranh thuộc nhiều thể loại.

Ảnh minh họa.

Khi tìm được nơi tiêu thụ tranh, Trần Tuấn Anh gặp ông H, nói một “người anh ở Văn phòng Chính phủ” có khả năng về tài chính và niềm đam mê sưu tập tranh, có thể mua toàn bộ số tranh trong bộ sưu tập của ông. Trần Tuấn Anh bảo nhà sưu tập gửi thông tin bộ tranh và chụp ảnh một số bức, gửi cho mình.

Những dữ liệu này sau đó được Trần Tuấn Anh chuyển cho các ông A., ông Q. để thỏa thuận mua bán.

Dù chưa được sự đồng ý của ông H. nhưng bị cáo đã bán một vài bức tranh cho ông Q. với giá 32 triệu đồng.

Một thời gian sau, Trần Tuấn Anh tiếp tục nói với ông H. về việc “người anh ở Văn phòng Chính phủ” của mình có thể mua lại bộ sưu tập của ông với giá 17 tỷ đồng nhưng cần phải xem trước.

Trưa 3/4/2023, Trần Tuấn Anh đến phòng tranh nơi đang trưng bày 255 bức còn lại trong bộ sưu tập của ông H. để chụp ảnh rồi gửi cho các ông A., ông Q. xem và thống nhất giá mua bán chỉ 1,1 tỷ đồng. Hai người đã chuyển tiền cho bị cáo.

Nhận tiền xong, Trần Tuấn Anh nói với ông H. là “người anh ở Văn phòng Chính phủ” đồng ý mua với giá 17 tỷ đồng nhưng phải nhận được tranh và kiểm tra số lượng trước khi thanh toán. Ông H. liền chuyển toàn bộ số tranh của mình cho Tuấn Anh và bị cáo mang đến cửa hàng của các ông A., ông Q.

Do chỉ có 255 bức, ông A. và ông Q. mua giá khoảng 777 triệu đồng. Tuấn Anh vẫn đồng ý.

Sau 2 lần mua tổng cộng 277 bức tranh nói trên, các ông A., ông Q. đã bán cho nhiều người, gồm cả chủ phòng tranh khác và khách vãng lai. Đến nay, họ không nhớ số lượng tranh đã mua, bán cũng như giá bán của từng người.

Về phần mình, do không nhận được tiền sau khi chuyển 277 bức tranh cho Trần Tuấn Anh, ông H. làm đơn tố cáo gửi công an. Theo ông H., 277 bức tranh, ông mua trong thời gian dài với tổng số 17 tỷ đồng nhưng do không cung cấp được hóa đơn hoặc thân nhân họa sĩ nên cơ quan điều tra không thể làm rõ được con số này chính xác không.

Ngoài hành vi trên, cơ quan tố tụng xác định Trần Tuấn Anh và Nguyễn Thị Huệ chiếm đoạt của một gia đình hơn 1,1 tỷ đồng khi lừa “chạy án”, cho người nhà họ được hưởng án treo trong một vụ cưỡng đoạt tài sản; năm 2019, Trần Tuấn Anh lừa 400 triệu đồng của một cặp vợ chồng có nhu cầu làm sổ đỏ cho mảnh đất rộng 170m2 tại phường Tây Hồ.