Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nhà sưu tập bị kẻ lừa đảo bán mất bộ tranh tiền tỷ

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Biết ông H. muốn bán 277 bức tranh sơn dầu, sơn mài, màu nước, của nhiều họa sĩ đương đại Việt Nam và thế giới trong bộ sưu tập của mình, bị cáo Trần Tuấn Anh tìm gặp, lừa lấy bộ tranh đem bán với giá chỉ hơn 700 triệu đồng.

TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Trần Tuấn Anh (SN 1977, ở phường Cửa Nam) mức án 14 năm tù; Nguyễn Thị Huệ (SN 1989, ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) mức án 12 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Trần Tuấn Anh không nghề nghiệp ổn định nhưng cần tiền chi tiêu đã gian dối bản thân có khả năng làm sổ đỏ, chạy án, mua bán tranh, để lừa đảo.

Năm 2023, ông H. (SN 1961) muốn bán 277 bức tranh sơn dầu, sơn mài, màu nước, của nhiều họa sĩ đương đại Việt Nam và thế giới trong bộ sưu tập của mình. Biết việc này, bị cáo Trần Tuấn Anh đến đường Nghi Tàm, vào phòng tranh của các ông A., ông Q. và nói về việc muốn bán bộ sưu tập tranh thuộc nhiều thể loại.

screen-shot-2026-02-08-at-094803.png
Ảnh minh họa.

Khi tìm được nơi tiêu thụ tranh, Trần Tuấn Anh gặp ông H, nói một “người anh ở Văn phòng Chính phủ” có khả năng về tài chính và niềm đam mê sưu tập tranh, có thể mua toàn bộ số tranh trong bộ sưu tập của ông. Trần Tuấn Anh bảo nhà sưu tập gửi thông tin bộ tranh và chụp ảnh một số bức, gửi cho mình.

Những dữ liệu này sau đó được Trần Tuấn Anh chuyển cho các ông A., ông Q. để thỏa thuận mua bán.

Dù chưa được sự đồng ý của ông H. nhưng bị cáo đã bán một vài bức tranh cho ông Q. với giá 32 triệu đồng.

Một thời gian sau, Trần Tuấn Anh tiếp tục nói với ông H. về việc “người anh ở Văn phòng Chính phủ” của mình có thể mua lại bộ sưu tập của ông với giá 17 tỷ đồng nhưng cần phải xem trước.

Trưa 3/4/2023, Trần Tuấn Anh đến phòng tranh nơi đang trưng bày 255 bức còn lại trong bộ sưu tập của ông H. để chụp ảnh rồi gửi cho các ông A., ông Q. xem và thống nhất giá mua bán chỉ 1,1 tỷ đồng. Hai người đã chuyển tiền cho bị cáo.

Nhận tiền xong, Trần Tuấn Anh nói với ông H. là “người anh ở Văn phòng Chính phủ” đồng ý mua với giá 17 tỷ đồng nhưng phải nhận được tranh và kiểm tra số lượng trước khi thanh toán. Ông H. liền chuyển toàn bộ số tranh của mình cho Tuấn Anh và bị cáo mang đến cửa hàng của các ông A., ông Q.

Do chỉ có 255 bức, ông A. và ông Q. mua giá khoảng 777 triệu đồng. Tuấn Anh vẫn đồng ý.

Sau 2 lần mua tổng cộng 277 bức tranh nói trên, các ông A., ông Q. đã bán cho nhiều người, gồm cả chủ phòng tranh khác và khách vãng lai. Đến nay, họ không nhớ số lượng tranh đã mua, bán cũng như giá bán của từng người.

Về phần mình, do không nhận được tiền sau khi chuyển 277 bức tranh cho Trần Tuấn Anh, ông H. làm đơn tố cáo gửi công an. Theo ông H., 277 bức tranh, ông mua trong thời gian dài với tổng số 17 tỷ đồng nhưng do không cung cấp được hóa đơn hoặc thân nhân họa sĩ nên cơ quan điều tra không thể làm rõ được con số này chính xác không.

Ngoài hành vi trên, cơ quan tố tụng xác định Trần Tuấn Anh và Nguyễn Thị Huệ chiếm đoạt của một gia đình hơn 1,1 tỷ đồng khi lừa “chạy án”, cho người nhà họ được hưởng án treo trong một vụ cưỡng đoạt tài sản; năm 2019, Trần Tuấn Anh lừa 400 triệu đồng của một cặp vợ chồng có nhu cầu làm sổ đỏ cho mảnh đất rộng 170m2 tại phường Tây Hồ.

Hoàng An
#Nhà sưu tập #Lừa bán tranh #Lừa đảo bán trang #Bộ tranh tiền tỷ

Xem thêm

Cùng chuyên mục