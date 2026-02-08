Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy nhà ở TPHCM lúc rạng sáng, cảnh sát giải cứu 4 người

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngọn lửa bùng phát ở ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh lúc rạng sáng, bên trong có 4 người mắc kẹt. Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, giải cứu 4 người thoát ra ngoài.

Rạng sáng 8/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên đường 36, phường Tân Hưng (TPHCM), khiến 4 người bị mắc kẹt.

Clip lực lượng chữa cháy khống chế lửa, cứu người mắc kẹt ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, lúc 2h 1 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo cháy tại căn nhà số 15B, đường 36, phường Tân Hưng. Đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 1 xe phương tiện, với 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng kịp thời cứu 4 người bị mắc kẹt tại tầng 1 ra ngoài an toàn, đồng thời triển khai công tác cứu hỏa.

cca.png
Lực lượng chức năng tiếp cận căn nhà bị cháy.

Đến 2h58, ngọn lửa được khống chế. Lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy vào lúc 3h20 cùng ngày.

Được biết, căn nhà gặp hỏa hoạn có diện tích khoảng 210 m², trong đó diện tích bị cháy khoảng 70 m².

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#cháy nhà #TPHCM #cứu hộ #kết hợp kinh doanh #đám cháy #cảnh sát PCCC #thoát hiểm #kỹ năng thoát hiểm #vụ việc

Xem thêm

Cùng chuyên mục