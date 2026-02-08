Thắm tình hữu nghị Việt - Lào

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Thành
TPO - Chiều 7/2, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Attapư và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Chămpasăk (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) sang thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi thăm, chúc Tết, Đại tá Bun Chăm - Sỉ Hả Vông, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Attapư, bày tỏ lòng cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Bun Chăm - Sỉ Hả Vông nhấn mạnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Attapư luôn trân trọng tình cảm, sự giúp đỡ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua trong việc hỗ trợ một phần kinh phí, thiết bị giúp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Attapư xây dựng và củng cố doanh trại, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Attapư có môi trường học tập, sinh hoạt và làm việc thuận lợi. Việc làm này càng khẳng định tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai quân đội, là nguồn động viên to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Attapư hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

23211701ce1740491906.jpg
Quang cảnh buổi tiếp đón.

Đại tá Bun Chăm - Sỉ Hả Vông chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đạt được nhiều thành tích trong năm qua, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bước sang năm mới gặt hái được nhiều thành công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh ngày càng keo sơn, bền chặt.

Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Chămpasăk cũng sang thăm chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi. Đại tá Sít Pạ Sợt - Nuôn Mạ Ni Vông, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Chămpasăk, chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, hỗ trợ và giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

46a5f1862890a6ceff81.jpg
Chỉ huy quân sự ba tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cảm ơn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Attapư và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Chămpasăk đã dành những tình cảm tốt đẹp đối với lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua.

Thượng tá Trần Thế Phan cũng bày tỏ mong muốn Bộ Chỉ huy quân sự ba tỉnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, và giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Ngày càng thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung, Bộ Chỉ huy quân sự ba tỉnh nói riêng “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Nguyễn Thành
#quân sự #Lào #Việt Nam #Quảng Ngãi #đoàn kết #hữu nghị #hợp tác

