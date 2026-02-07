Bộ đội tàu ngầm tri ân cựu chiến binh và gia đình chính sách

TPO - Thực hiện công tác chính sách, dân vận, đền ơn đáp nghĩa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 (Quân chủng Hải quân) vừa phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo Lữ đoàn Tàu ngầm 189, đoàn công tác do chỉ huy Lữ đoàn và lãnh đạo Đảng ủy phường Bắc Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đã đến thăm hỏi, trao 20 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng tặng các cựu chiến binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Bắc Cam Ranh.

Đoàn công tác tới thăm hỏi, trao tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tiếp đó, đoàn công tác của Lữ đoàn tới thăm, động viên và tặng quà gia đình liệt sĩ và hai cháu nhỏ là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do Lữ đoàn nhận đỡ đầu tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; thăm, tặng quà hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Diên Khánh có nhà bị sập đổ do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025 và đã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Cũng trong dịp này, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã phối hợp với Tổng công ty Du lịch Sài Gòn và Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng 66 suất quà với tổng trị giá 72 triệu đồng cho gia đình các quân nhân đang công tác tại Lữ đoàn có hoàn cảnh đặc biệt và có thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Chỉ huy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt đang công tác tại Lữ đoàn.

Trung tá Hà Văn Tý - Phó Chính ủy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 cho biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực của Lữ đoàn nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

“Những phần quà tuy vật chất không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189, góp phần lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, nghĩa tình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc”, Phó Chính ủy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 chia sẻ.