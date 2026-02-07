Đại tướng Nguyễn Tân Cương thị sát căn cứ quân sự Cam Ranh

TPO - Ngày 7/2, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và thăm, chúc Tết các đơn vị Hải quân tại căn cứ quân sự Cam Ranh.

Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Chỉ huy các cơ quan, đơn vị đón Đại tướng Nguyễn Tân Cương tới kiểm tra và chúc Tết tại căn cứ quân sự Cam Ranh.

Tại buổi kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, báo cáo với đoàn công tác một số nét nổi bật kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Vùng 4 Hải quân, các đơn vị và việc triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý duy trì kỷ luật, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, năm 2025, các đơn vị đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Nổi bật là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, an ninh trên biển, làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Các đơn vị còn làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bị thiên tai, bão lũ và thực hiện tốt “Chiến dịch Quang Trung”; tham gia các hoạt động diễu binh trên biển…

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Trương Thiên Tô trao quà tặng các đơn vị.

Về công tác chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn cho biết, các đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, điện chỉ đạo của thủ trưởng các cấp về sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ ở lại trực Tết yên tâm công tác và sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Các đơn vị cũng xây dựng kế hoạch và bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn; tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết nhằm tạo không khí thi đua, phấn khởi cho bộ đội.

Biểu dương và chúc mừng những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong thời gian vừa qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình về mọi mặt, tham mưu xử trí tốt các tình huống để nhân dân yên tâm, phấn khởi vui xuân, đón Tết.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, các đơn vị cần làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ năm 2026, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị; đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn về mọi mặt.