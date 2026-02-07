Mỹ trừng phạt hàng loạt tập đoàn vũ khí lớn vì chậm trễ cung cấp đạn dược cho Ukraine

TPO - Mỹ đang xem xét áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một số nhà thầu quốc phòng lớn, trong đó có Northrop Grumman và Global Military Products, do chậm trễ trong việc cung cấp đạn dược cho Ukraine, Bloomberg đưa tin.

Theo Bloomberg, mức phạt cụ thể vẫn đang được thảo luận, tuy nhiên, một thanh tra của Lầu Năm Góc đã đề xuất khoản phạt khoảng 1,1 triệu USD. Dữ liệu kiểm toán cho thấy một số lô đạn dược được giao muộn tới 18 tháng so với cam kết ban đầu.

Các hợp đồng liên quan được ký vào tháng 1/2022, quy định việc cung cấp nhiều loại đạn dược và hệ thống chiến đấu trong thời hạn 5 năm. Cuộc kiểm toán của Tổng thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ bao gồm bảy hợp đồng với tổng trị giá khoảng 1,9 tỷ USD. Báo cáo cho biết năm hợp đồng trong số đó chưa được thực hiện.

Ngoài ra, số đạn dược trị giá 907 triệu USD khác vẫn chưa được giao. Một phần trong số này có thể bị hủy bỏ, trong khi phần còn lại có khả năng được hoàn tất trong thời gian tới.

Các quan chức Mỹ khẳng định sẽ tăng cường trách nhiệm giải trình của các nhà thầu, siết chặt giám sát việc thực hiện hợp đồng và áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cũng đã công bố kế hoạch cải cách hệ thống mua sắm quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh lập trường cứng rắn hơn trước các trường hợp chậm trễ trong cung ứng trang bị thiết yếu.

Năm ngoái, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khởi động chương trình Danh sách các yêu cầu ưu tiên cho Ukraine PURL, cho phép Washington cung cấp vũ khí cho Ukraine với sự hỗ trợ tài chính từ các quốc gia châu Âu. Hiện, đã có hơn 20 nước tham gia sáng kiến này. Theo ước tính, trong năm nay Ukraine cần khoảng 15 tỷ USD vũ khí do Mỹ cung cấp thông qua PURL, trong đó ưu tiên các hệ thống phòng không như Patriot và NASAMS.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ không phận, trong bối cảnh Nga gia tăng sử dụng máy bay không người lái và tên lửa, trong khi năng lực phòng không của Ukraine vẫn còn hạn chế.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán vũ khí cho Chính phủ Ukraine, bao gồm phụ tùng và thiết bị hỗ trợ, với tổng giá trị ước tính khoảng 185 triệu USD. Washington cho biết thương vụ này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh của Mỹ thông qua việc tăng cường an ninh cho một quốc gia đối tác đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu.