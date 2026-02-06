Nghĩa đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc

TPO - Hướng về đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cùng các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới đã triển khai chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người dân vùng khó khăn với quy mô lớn, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp tổ chức 28 chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản”, “Xuân Biên cương – Tết Hải đảo”, trao hàng nghìn phần quà và nhiều công trình an sinh thiết thực, góp phần mang mùa Xuân ấm áp đến với đồng bào vùng biên giới, hải đảo.

Chương trình đã trao hàng nghìn phần quà ý nghĩa, thiết thực.

Thông qua các chương trình, hàng loạt công trình, phần việc thiết thực đã được trao tặng cho người dân và học sinh vùng biên, gồm 52 nhà Đại đoàn kết, 25 mái ấm biên cương, 7 công trình nước sạch, 1 công trình sân chơi thanh niên.

Ngoài ra, lực lượng BĐBP và các đơn vị đồng hành còn trao tặng 5.055 áo ấm, 500 chăn ấm, 33 xe đạp, 52 giường ngủ học sinh, hơn 14.600 suất quà Tết, 384 suất học bổng, 1.340 cặp bánh chưng, 4 mô hình sinh kế và 150 kg lúa giống cho người dân. Tổng giá trị các hoạt động gần 11 tỷ đồng, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nơi biên cương.

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân.

Tại xã Sen Ngư, Đồn Biên phòng Ngư Thủy phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” trong không khí vui tươi, đầm ấm. Người dân được hòa mình vào nhiều hoạt động ý nghĩa như văn nghệ chào Xuân, thi gói bánh chưng truyền thống, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, cắt tóc miễn phí, gian hàng “0 đồng” cùng các trò chơi dân gian, tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa quân và dân.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 530 suất quà, mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng, cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh vượt khó học tốt.

Cùng thời điểm, Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với cấp ủy, chính quyền hai xã Nam Cửa Việt và Triệu Cơ cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biên giới”. Tại đây, hơn 120 suất quà được trao cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao học bổng, quà Tết cho 9 em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và nhiều học sinh Trường TH&THCS Triệu Vân.

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức vui nhộn.

Đáng chú ý, tại xã Kim Phú, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị đồng hành tổ chức có tổng trị giá trên 6 tỷ đồng, thể hiện sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội trong chăm lo đời sống người dân vùng biên.

Không chỉ trên đất liền, Đặc khu Cồn Cỏ cũng tổ chức chương trình “Xuân Biên cương – Tết Hải đảo” với nhiều hoạt động ý nghĩa, trao quà Tết đến người dân và học sinh đang sinh sống, học tập trên đảo. Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, góp phần động viên tinh thần Nhân dân và lực lượng đang ngày đêm bám đảo, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Một công trình nước sạch tặng bà con dân bản.

Chuỗi hoạt động “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Xuân Biên cương - Tết Hải đảo” không chỉ mang mùa Xuân đến gần hơn với đồng bào vùng biên giới, hải đảo mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết quân - dân, khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng BĐBP trong công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng biên cương, hải đảo ngày càng vững mạnh.