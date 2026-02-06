Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ, Trung Quốc không ký tuyên bố chung về sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự

Quỳnh Như

TPO - Mỹ và Trung Quốc đã từ chối ký vào tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh về sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho mục đích quân sự diễn ra tại Tây Ban Nha hôm thứ Năm (5/2), theo Reuters.

Theo Reuters, chỉ có 35 trong số 85 quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh ký tuyên bố chung về sử dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự. Các nước ký kết có Canada, Đức, Pháp, Anh, Hà Lan, Hàn Quốc và Ukraine. Mỹ và Trung Quốc - hai cường quốc có vai trò quan trọng trong phát triển công nghệ AI không ký vào văn kiện này.

Tuyên bố chung nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của con người đối với các hệ thống vũ khí sử dụng AI, đồng thời kêu gọi thiết lập chuỗi chỉ huy và kiểm soát rõ ràng. Văn kiện cũng đề cập đến việc chia sẻ thông tin về các cơ chế giám sát đa quốc gia, trong phạm vi phù hợp với yêu cầu an ninh của từng nước.

Ngoài ra, văn kiện cũng đề cao việc đánh giá rủi ro, thử nghiệm nghiêm ngặt và tăng cường đào tạo nhân sự vận hành các hệ thống AI quân sự nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

tt.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Một số đại biểu tham dự cho rằng những khác biệt trong quan điểm chiến lược giữa các nước, cũng như sự thay đổi trong bối cảnh quan hệ quốc tế, có thể ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng tham gia các cam kết chung.

Tuyên bố chung cũng phản ánh mối quan ngại của nhiều chính phủ về tốc độ phát triển nhanh chóng của AI, trong khi các khuôn khổ quản lý quốc tế vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Theo nhiều chuyên gia, điều này có thể làm gia tăng rủi ro về tính toán sai lầm, tai nạn kỹ thuật hoặc leo thang ngoài ý muốn trong lĩnh vực quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans cho rằng các chính phủ đang phải cân nhắc giữa việc thúc đẩy phát triển công nghệ để bảo đảm năng lực cạnh tranh và nhu cầu thiết lập các nguyên tắc sử dụng có trách nhiệm.

Quỳnh Như
Reuters
#AI quân sự #Mỹ #Trung Quốc #hội nghị quốc tế #quân sự #nguyên tắc sử dụng AI

