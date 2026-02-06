Mỹ, Nga và Ukraine sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ ba

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các phái đoàn đàm phán của Ukraine, Mỹ và Nga tại Abu Dhabi đã nhất trí sẽ sớm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ở Kiev hôm 5/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine, Mỹ và Nga sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ ba, dự kiến ​​diễn ra trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi về kết quả vòng đàm phán mới nhất, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết: "Nếu còi báo động không kích đang vang lên lúc này, điều đó có nghĩa là một thỏa thuận chấm dứt xung đột vẫn chưa đạt được".

Phái đoàn Ukraine tại vòng đàm phán thứ hai ở Abu Dhabi.

Ông cũng nhắc lại rằng, một cuộc trao đổi tù binh với Nga đã diễn ra vào ngày 5/2, trong đó 157 binh sĩ Ukraine trở về nhà.

"Tôi cho rằng các nhóm đàm phán sẽ sớm gặp lại nhau để tiếp tục thảo luận, bởi cần phải đặt ra vấn đề về các cuộc trao đổi tiếp theo. Cuộc đàm phán tiếp theo chắc chắn sẽ diễn ra, khi hai bên đã thống nhất một cuộc gặp mới sẽ được tổ chức trong tương lai gần", ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo tổng thống Ukraine, "mọi vấn đề" đã được đưa ra thảo luận tại các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi. Do tính chất nhạy cảm của những thông tin trao đổi, phái đoàn Ukraine sẽ báo cáo chi tiết sau khi trở về Kiev.

Trước đó, ngày 5/2, vòng đàm phán thứ hai giữa Ukraine, Mỹ và Nga đã kết thúc tại Abu Dhabi. Kết quả đáng chú ý nhất của cuộc đàm phán là việc đạt được thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù binh mới giữa Ukraine và Nga, diễn ra sau hơn bốn tháng gián đoạn.

Theo ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, các cuộc đàm phán diễn ra trong bầu không khí mang tính xây dựng, song ông không tiết lộ thêm chi tiết.

Trong khi đó, ông Steve Witkoff - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết các nỗ lực ngoại giao hiện nay đang mang lại những kết quả tích cực hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột tại Ukraine. Ông thông báo rằng các cuộc thảo luận đang tiếp tục và dự kiến sẽ có thêm những tiến triển trong những tuần tới.

Ông Witkoff cũng xác nhận việc hai bên đã nhất trí tiến hành trao đổi tù binh, là cuộc trao đổi đầu tiên trong gần 5 tháng, đạt được nhờ các cuộc đàm phán hòa bình "chi tiết và hiệu quả".

"Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng những bước tiến như thế này cho thấy ngoại giao bền bỉ đang mang lại kết quả hữu hình và thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine. Các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục và dự kiến sẽ có thêm tiến triển trong những tuần tới", ông Witkoff cho biết.